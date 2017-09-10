СК рассказал о ходе проверки по факту смерти девочек в больнице Бреста

БРЕСТ, 11 сен – Sputnik. Ряд экспертных исследований по фактам смерти двух детей в больницах Бреста еще не завершен, поэтому говорить о том, надлежащим ли образом им была оказана медицинская помощь, пока не представляется возможным, так как, сообщил на пресс-конференции 11 сентября начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.



© Фото: из личного архива Ларисы Довгань Мама погибшей в больнице Бреста девочки: мы до последнего верили врачам

Заявления родителей двух девочек 2016 года рождения, которые скончались 29 июня и 17 августа, поступили в СК 15 и 23 августа.

"Сегодня эти материалы находятся в стадии активной проверки. По данным материалам следователи опросили родственников умерших, медицинских работников, которые оказывали помощь, истребованы все медицинские документы, которые связаны с этими детьми и их лечением. С целью установления причин смерти проведены исследования тел потерпевших", – рассказал Рахманов.

По его словам, управление здравоохранения Брестского облисполкома проводит служебные расследования по фактам. Заключения по ним также будут оценены и приобщены к материалам проверок.

"У следствия основными вопросами являются: с каким диагнозом находились дети, правильно ли оказывалась медицинская помощь, что привело к трагическим событиям", – добавил начальник УСК по Брестской области.

По результатам получения всех экспертных исследований и проведения иных проверочных мероприятий следствие даст юридическую оценку деятельности медиков и придет к выводу, имели ли место нарушения.