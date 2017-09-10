МИНСК, 11 сен — Sputnik. Популярное приложение Viber стало официальным мессенджером борисовского футбольного клуба БАТЭ, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Столичные коммунальщики пришли в мессенджеры

В начале сентября у "желто-синих" появился собственный стикер-пак в Viber, где можно найти стикеры председателя правления клуба Анатолия Капского, символа команды Маланки Грука, а также футболистов. В рамках полугодового сотрудничества клуб уже запустил свой паблик аккаунт и чат-бот, при помощи которого можно узнавать о новостях и достижениях команды. Кроме того, на футбольной форме появится логотип мессенджера.

"Мы очень рады, что у нас случилась такая история с БАТЭ. За непродолжительный срок аудитория паблика выросла до 400 тысяч. Мы надеемся, что сотрудничество будет плодотворным", – сказала менеджер Viber по партнерству Оксана Любушкина.

По словам генерального секретаря БАТЭ Андрея Вашкевича, паблик команды в Viber – это лучше, чем сайт и сообщества в соцсетях. "Мы открываем новую эру в существовании БАТЭ", – сказал он.

Вашкевич добавил, что в паблик будут публиковаться материалы –фото и видео, которые не подходят по формату сайта.

Напомним, в июле Viber заключил соглашение с испанской "Барселоной". У каталонцев также появился свой паблик-аккаунт. Японская корпорация Rakuten — материнская компания Viber — является генеральным спонсором "сине-гранатовых" до 2021 года.

БАТЭ на этой неделе, 14 сентября, проведет свой первый поединок в групповом раунде Лиги Европы. Подопечные Александра Ермаковича отправятся в Сербию, где сразятся против местной "Црвена Звезда". Также борисовчане в рамках групповой стадии встретятся с английским "Арсеналом" и немецким "Кельном".

В чемпионате Беларуси по итогам 21 тура БАТЭ занимает третье место – 45 очков. Лидирует минское "Динамо" (49), второе место у солигорского "Шахтера" (47).