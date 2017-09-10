Подозреваемые в убийстве таксиста в Бресте также причастны к серии кредитных афер с мобильниками

В Бресте продолжается расследование уголовного дела по убийству 35-летнего таксиста, тело которого обнаружили 20 апреля вблизи деревни Дружба, сообщили TUT.BY в областном управлении Следственного комитета.





По подозрению в убийстве задержаны двое жителей города Лида Гродненской области и один житель деревни Чернавчицы. Как полагают следователи, 20 апреля они с особой жестокостью убили таксиста, чтобы завладеть его автомобилем, на котором затем уехали в Лиду. Там они собирались совершить еще одно насильственное преступление.

Для того, чтобы избавиться от улик, они сожгли свою одежду, опознавательные знаки и номера такси. Подозреваемых задержали в Вороновском районе Гродненской области.

Во время расследования выяснилось, что в феврале 2017 года эти же жители Лиды вместе с минчанкой совершили серию хищений путем мошенничества в салонах связи мобильных операторов в Бресте, Лиде, Минске.

Они похищали у знакомых девушек паспорта и передавали их своей сообщнице-минчанке, которая выдавала документы за свои. Она представлялась чужим именем и приобретала в рассрочку мобильные телефоны. Затем группа продавала технику, а деньги тратила на личные нужды.

Данные действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное повторно, группой лиц).