|
Подозреваемые в убийстве таксиста в Бресте также причастны к серии кредитных афер с мобильниками
11.09.2017 19:52 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте продолжается расследование уголовного дела по убийству 35-летнего таксиста,
По подозрению в убийстве задержаны двое жителей города Лида Гродненской области и один житель деревни Чернавчицы. Как полагают следователи, 20 апреля они с особой жестокостью убили таксиста, чтобы завладеть его автомобилем, на котором затем уехали в Лиду. Там они собирались совершить еще одно насильственное преступление.
Для того, чтобы избавиться от улик, они сожгли свою одежду, опознавательные знаки и номера такси. Подозреваемых задержали в Вороновском районе Гродненской области.
Во время расследования выяснилось, что в феврале 2017 года эти же жители Лиды вместе с минчанкой совершили серию хищений путем мошенничества в салонах связи мобильных операторов в Бресте, Лиде, Минске.
Они похищали у знакомых девушек паспорта и передавали их своей сообщнице-минчанке, которая выдавала документы за свои. Она представлялась чужим именем и приобретала в рассрочку мобильные телефоны. Затем группа продавала технику, а деньги тратила на личные нужды.
Данные действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное повторно, группой лиц).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преступники оформляли рассрочку на краденные документы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии