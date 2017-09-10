Через три дня на полигоне ракетных войск и артиллерии под Осиповичами станет по-настоящему жарко - будут взрываться снаряды, вестись поражение целей и условного противника. Здесь развернется стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017". Сегодня здесь жизнь тоже кипит, правда, как и должно быть у военных, хорошо замаскированная - идут последние приготовления к учению. Нам удалось попасть на закрытую территорию и увидеть реальную жизнь солдат и офицеров, познакомиться с новинками белорусского вооружения и попробовать настоящей солдатской каши.

Просто так на полигон, конечно, не пройти и не проехать. Везде на подходах натыкаешься на блокпосты и вооруженную охрану. Но нам, благодаря специальному разрешению и предварительному согласованию с пресс-службой Минобороны, вместе с коллегами-журналистами белорусских СМИ удалось попасть на закрытую территорию. После гражданки сразу непривычным кажется четкий распорядок и слаженные действия военных. Это касалось всего - от жесткой дисциплины, проверки авто, пропуска на территорию подразделений до быта военнослужащих.

Когда подходили к дислокации 4-го тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона, то сразу и не скажешь, что здесь в лесном массиве развернулся палаточный городок, настолько все гармонично вписывается в окружающий пейзаж: специальные маскировочные сетки, укрытия с использованием живой растительности, грамотное использование местности и т.д. Огневые объекты дилетанту обнаружить не так просто, пока на них не натыкаешься вплотную. Это уже само за себя говорит об уровне готовности и проделанной работе по организации тылового, материально-технического обеспечения вооруженных сил двух стран. "Для развертывания такого дивизиона, если не спешить, потребуются сутки, но если нужно, то можно и быстрее", - пояснил заместитель командира дивизиона по идеологической работе Александр Залога.

У сержанта резерва, командира орудия Родиона Утробина этот учебный сбор уже третий, поэтому все идет по накатанной. "Скучать нам не приходится - учения, стрельбы, марш-броски, походы. А в свободное время тематические мероприятия, спортивные состязания, общение с коллегами. Понимая важность того, что мы делаем, все стараются выложиться максимально, чтобы доказать себе, командованию, да и нашим родным и близким, что белорусы сумеют за себя постоять. А что касается конкретно нашего дивизиона, то он показывает навыки ведения огня на достаточно высоком уровне, и я уверен, на учении мы тоже не подведем и будем лучшими", - говорит сержант.

Мимо проносятся самоходные артиллерийские установки. В считанные минуты они занимают позиции в окопах. Как поясняет по ходу старший офицер Александр Ляпич, самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" - одно из самых грозных и надежных орудий. На его взгляд, среди другого вооружения это одно из лучших, поскольку отличается простотой, надежностью в эксплуатации и, конечно, точностью в поражении наземных целей. На подготовку к ведению огня требуется всего две с половиной минуты. Дальность стрельбы - более 15 000 м, а обслуживает данное орудие расчет из 4 человек, от слаженных действий и подготовки которых зависит выполнение поставленных боевых задач.

А вот и легендарные дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Четыре комплекса выстроились на огромной поляне, готовые к боевым действиям и ведению огня. По команде командира войсковой части 12180 336-й реактивной артиллерийской бригады полковника Александра Тишкевича они синхронно подымают в небо реактивные снаряды как надежный щит от любого вторжения. "На сегодня вместе с ракетным комплексом "Полонез" это наиболее мощная боевая техника, которой располагает белорусская армия, - рассказывает с гордостью Александр Владимирович. - Мы не раз принимали участие в различных тактических учениях, в том числе за пределами Беларуси, с боевыми пусками и пока безупречно выполняем все поставленные задачи".

Младший сержант Дмитрий Долбенько гордится тем, что попал сразу после школьной скамьи именно в ракетные войска. "Я считаю, что наш дивизион - один из лучших. Здесь приходится всему учиться в ускоренном режиме и быстро взрослеть. Мне повезло, у нас дружный коллектив, чувствуется всегда поддержка, плечо товарищей и командиров. Кое-какие знания за десять месяцев службы я уже приобрел, вижу хорошие перспективы роста и планирую связать свою судьбу с профессией военного. Что касается совместного учения, то это возможность на практике отработать и усовершенствовать полученные знания. А общение с российскими коллегами - еще и неоценимый опыт, который мы можем использовать для подготовки и выполнения боевых задач", - считает военнослужащий.

Чтобы выполнять четко боевые задачи, солдат должен быть здоров, бодр, накормлен, а быт его обустроен. В полевых условиях это сделать не так просто, но то, что мы увидели на месте дислокации 336-й реактивной артиллерийской бригады, нас приятно впечатлило. Проживание в просторных палатках: двухярусные кровати, чистое, аккуратное постельное, чугунные печи для обогрева, кипяченая питьевая вода в больших емкостях и т.д. Военнослужащим обеспечено трехразовое питание, плюс доппаек в виде печенья, конфет, чая, разнообразный полноценный рацион. Все готовится в полевой кухне.

Рядового Евгения Дубину называют местным Билл Гейтсом. Программист по образованию, он быстро овладел сложной техникой и считается асом по расчету данных для ввода в систему "Смерч". "Для меня служба в армии - не только получение знаний и новых навыков, а еще и моральное взросление: здесь крепчает характер, ты становишься настоящим мужчиной, готовым прийти в любой момент на помощь близкому и встать на защиту своей Родины. Сегодня белорусская армия сильно изменилась и модернизировалась. Появилось много новой сложной техники. Здесь востребованы специалисты с высокой квалификацией, и мое образование мне сильно пригодилось", - сказал он.

Уезжали мы с военного полигона в полной уверенности, что цель предстоящего учения будет достигнута, а белорусские военные справятся со всеми поставленными перед ними задачами.

Сергей КУЛЯГИН,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-