США не видят сейчас явных угроз терактов в стране

МИНСК, 11 сен – Sputnik. В настоящее время нет явных угроз совершения терактов на территории США, заявил в понедельник советник президента США по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Том Боссерт.



© REUTERS/ Kevin Lamarque В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

"У нас нет на данный момент активной угрозы для нашей внутренней территории (США – Sputnik), о которых бы мы знали", – сказал Боссерт на брифинге.

Он также отметил, что на сегодня, когда в Америке вспоминают атаки на Всемирный торговый центр, "это хорошая новость".

1 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 — в Пенсильвании.

Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и один — Ливана.