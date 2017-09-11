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Последние жаркие дни, самые длинные в мире ноги и хрустальная девушка - все за вчера

12.09.2017 07:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

И мы с недобрыми новостями: после по-летнему теплого начала недели природа вспомнила, что на дворе осень, и уже со среды вы снова будете кутаться и носить с собой зонты. Эх, печа-а-аль. Но сегодня-то еще 29 градусов тепла — не проспите этот день!


ВАЖНОЕ

Если вы не заметили, то Белстат сделал это за вас: оказывается, уже второй месяц подряд цены на товары и услуги… падают. А вы говорите, плохо живем.

Суд в Минске вынес приговор очередной группе ошмянских таможенников — и вот какие сроки получили еще 7 человек, проходивших по этому резонансному делу.

Если вы соскучились по опальному экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили — то вот последние новости о его пребывании в Украине. Вчера политик рассказал о своих планах и обвинил МВД в краже паспорта.

Ураган «Ирма» бушует во Флориде, центр Майами затоплен. Трамп объявил в штате режим стихийного бедствия: обязательной эвакуации подлежат около 6,5 млн человек — треть населения Флориды. Посмотрите заодно, что «Ирма» натворила на Кубе. А здесь миллиардер Ричард Брэнсон показывает развалины его роскошного дома на острове Некер (Британские Виргинские острова), разрушенного ураганом «Ирма». Вот это настоящая беда — а с нашей непогодой, слава богу, справится и зонтик!


ПОПУЛЯРНОЕ

Белорусская АЭС строится уже пять лет, и сейчас работы приближаются к завершающей стадии. Местные говорят, что ажиотаж вокруг станции утих, а интерес угас. Но так дли это? Мы вспомнили, как начиналось строительство, и посмотрели, во что превратился Островец сейчас.


Вот здесь у нас истории белорусских пар, где женщина намного старше мужчины. Да-да, есть и у нас такие — если вы до сих пор думали, что союзы, где мужчина младше женщины более, чем на десять лет, до сих пор «позволительны» только «звездам»!

Вот это номер: парень из Горок постирал белорусские монеты, теперь их отказывается принимать банк. И мы — тсссс, никому не говорите! — понимаем, почему.

Посмотрите и сохраните в закладки! Вот здесь еще раз разложили по банкам, ой, по полкам, в каких банкоматах можно снимать с «чужих» карточек наличные без комиссии.

И немного милоты напоследок. От одного теленка отказалась мать, поэтому его выходили в доме, где жили собаки. Теперь теленок думает, что он — пес, и даже гоняет котов.

Если вы хотите увидеть самые длинные в мире ноги — вам сюда! Их обладательницу вчера занесли в книгу рекордов Гиннесса, так что все без обмана!

 

No words))) #tallestmodel #professionalmodel #supertallgirls #supermodel #tallmodel #longestlegs #longlegs #sexylegs #legsofinstagram #ekaterinalisina #legsofinsta #glamourmodel #glamour #modelmayham

Публикация от Ekaterina Lisina

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Мы с недобрыми новостями: после по-летнему теплого начала недели природа вспомнила, что на дворе осень, и уже со среды вы снова будете кутаться и носить с собой...

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