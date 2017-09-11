На днях в интервью для передачи «Контуры» глава столицы Андрей Шорец призвал жителей башен «ворот Минска» быть хозяевами своей территории, чтобы там было чисто. Мы пообщались с жителями домов на Привокзальной площади и узнали, как здесь обстоят дела на самом деле.





Проблема, которую поднял ведущий передачи «Контуры» Илья Колосов, касалась неубранной территории в подъездах домов «ворот Минска», бомжей и отсутствия участкового. Вопрос о том, будет ли город доводить «эту визитную карточку, это лицо нашей страны до совершенства?» он задал напрямую главе города Андрею Шорцу.

«В подъезд не то, что гостей привести — самим жильцам заходить неприятно», — сказал в своей передаче Колосов.

«…Я думаю, что пока жители не будут хозяевами в том числе на своей территории… Даже если мы приведем ее в порядок, с таким нехозяйским отношением жильцов это приведет через какой-то период к запущению», — ответил Шорец.

После этих высказываний на следующий день мы опросили жителей домов в башнях «ворот Минска», чтобы узнать — насколько местным неприятно заходить в свой подъезд.

Жители башни на Кирова, 1: «Кто-то бычков накидает — уже строим всех»





Без всяких преград заходим в один из подъездов дома № 1 на Кирова — дверь со всеми замками сломана. Запах на первом этаже жуткий. Замечаем, что ступеньки еще мокрые — кто-то недавно помыл лестницу. Видимо, после громких высказываний на госканале, весь дом оперативно приводили в порядок. Наблюдаем, что чем выше мы поднимаемся, тем лучше состояние лестниц и подъезда. В каждом пролете на окне стоят цветы, местами даже на аккуратных подставках.

Но в подъезде встречаем не так много желающих пообщаться.

На одном из первых этажей живет Жанна. Она переехала сюда к мужу 4 года назад. И сразу опровергает мнение о «хозяевах». Говорит, что совсем недавно люди объединились против вырубки деревьев — собрали подписи. И когда возникает похожая ситуация жители домов не остаются в стороне.





— Бомжи да, наблюдаются, и ходят сюда, как в туалет — у нас же дверь сломана. Мы так беспокоимся за дом, кто-то бычков накидает — уже начинаем ругаться, строить всех. Двор не бесхозный.

Подумав про участкового, женщина говорит, что ни разу его не видела. В подъезде на первом этаже у входной двери висит табличка с телефонами служб, которые обслуживают этот дом. Телефон участкового теперь зачеркнут.

— Уборщицы, как я понимаю, тут тоже только числятся. Раз в месяц кто-то придет, тряпкой махнет и все. А сегодня взяли и помыли полы — я была в таком шоке! Это такая редкость. Я иногда сама выхожу подметаю и мою подоконники. Потому что невозможно ходить в этой грязи.

Дальше заходим в соседний подъезд, который располагается в «башне Минска» на Кирова 1. Тут лестница тоже не высохла после влажной уборки, хотя на первых этажах так темно, что рассмотреть убрано ли — сложно.





Пообщаться с нами согласился местный житель Антон. Он сразу рассказывает про проблемы проходного двора: на первых этажах молодежь пьет и курит, каждый мимо проходящий заходит в арку двора, чтобы справить нужду. Уборщица вместе с графиком выполненных работ появилась только после высказывания Шорца.

Были проблемы в подъезде и с бомжами. Но сейчас, признается, их стало меньше.

«На втором этаже постоянно ходили „в уборную“. Утром спускаешься на работу — а там уже лужица. Но по вечерам их немножко пинали и они перестали ходить сюда», — говорит Антон.

По поводу того, чтобы как-то объединяться с соседями и быть хозяевами двора, мужчина просто показывает на двери квартир.





— Сдается, сдается, сдается, наверху хостел. С соседями справа иногда на лестничной клетке общаемся. Хозяев тут и правда нет.

Тут же мужчина приводит пример, что в новых домах молодые семьи объединяются и решают проблемы своей территории в чатах. А здесь постоянных хозяев слишком мало для таких инициатив.

«Тут вроде как „ворота Минска“, но вокзал он и есть вокзал повсюду», — говорит Антон.





Жители башни на Кирова, 2: «Не могу сказать, что тут все тотально в ужасе»

В башне на Кирова, 2 с первого взгляда подъезд выглядит чище, чем у соседей. На потолке лепнина, почти на всех этажах горит свет, стены не заляпаны. Жильцы говорят, что 7 лет назад тут был капитальный ремонт, поэтому пока все выглядит прилично.





Кстати, жильцы нам рассказали, что тут недавно поселился ведущий «Контуров» Илья Колосов. Одна из местных жительниц, которая живет тут больше 30 лет, с новым соседом не согласна. Подъезд, по ее мнению, выглядит чисто. Женщина говорит, что бомжи есть везде, а реальные проблемы заключаются не в этом.

— Он молодой здоровый дядька, пусть и решает эти вопросы. А что предлагает мэр города? Нам что взять 10 пенсионеров и пойти выгонять бомжей? Не могу сказать, что тут все соседи тотально в ужасе. Бывает окурков накидают — так это же сами жильцы дома бросают.

Что же касается участкового, то его отсутствие — тоже для нее не проблема.

«Когда мне что-то надо — я звоню в милицию, а не участковому. Участковый, по-моему, должен знать проблемные квартиры, где наркоманы и пьяницы, их и навещать», — говорит нам хозяйка.

Этажами выше встречаем женщину, которая выходит из лифта. Хозяйка нам рассказывает, что живет здесь почти 30 лет и участкового видела, уборщица тоже появляется.





— Хотелось бы, чтобы было чище. Проблемы, которые затронуты есть, но они не катастрофичны. Но мы тут сами приводим чистоту. Вообще здесь живут люди, которые не допустят, чтобы мы платили за что-то и этого не было.

Женщина приводит в пример местного активиста, который всегда собирает подписи и отправляет обращения в различные инстанции.

Например, серьезные проблемы, которые решают местные жители, сплочившись — это снос гаражей и установка ворот в арки.





«Равнодушных тут нет», — заключает хозяйка квартиры.

Уже на выходе из подъезда встречаем Юрия, который прожил тут всю жизнь.

«А мы что, должны сами собрать бомжей и вывезти их за город? Это проблемы Шорца и его милиции!», — говорит мужчина и уходит домой.

Все местные во время опроса объясняли нам: сделать дома стерильными на вокзале — невозможно и те, кто живет тут давно, с этим также давно смирились.