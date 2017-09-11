Новая страна в тысячах километров от дома, новая работа, новый круг общения. Ежегодно в Беларусь приезжают жить и работать тысячи иностранцев. TUT.BY и Maggi продолжают проект « Экспаты », в котором мы рассказываем о людях, которые выбрали нашу страну своим домом, пусть и на время. Фоном для каждой из бесед становится приготовление национального блюда каждого из героев.

Вьетнамец Фан Хыу Бать переехал в Беларусь вместе с родителями, когда ему было 13 лет. Сейчас герою уже 25, отец и мать давно вернулись домой, а он — остался. Бать признается, что во время поездок во Вьетнам чувствует себя туристом, а его настоящий дом — в Минске.





«Свободно заговорил по-русски через восемь лет»

— Вообще, на вьетнамском мое имя правильнее читать как «Бачь», но родители во время регистрации хотели как-то приблизить его к русскому звучанию, — улыбается парень. — Они переехали сюда из Ханоя в 2005-м. Отца направили работать в посольство Вьетнама в Беларуси на должность атташе по экономическим вопросам, мама была его помощницей. Меня сразу же отдали в обычную школу, хоть я не знал ни слова по-русски, поэтому поначалу было очень тяжело. По-настоящему свободно я заговорил только лет пять назад, а сейчас уже и думаю преимущественно на русском.

После окончания школы парень поступил в Минский государственный лингвистический университет на факультет испанского языка.

— Мне нравилось изучать иностранные языки, они давались мне относительно легко, — вспоминает он. — Родители посоветовали учить именно испанский, так как он третий по распространенности в мире после английского и китайского — всегда будет легко найти работу. Вторым курсом выбрал английский. Вообще, хотел бы еще что-то выучить «для души». Моя мечта — съездить в Исландию. Было бы здорово знать их язык. Еще очень нравится японский. Белорусский понимаю отлично, но говорить пока не могу. Кстати, чисто эстетически он нравится мне гораздо больше, чем русский, — звучит невероятно мелодично.





Сейчас Бать работает в одном из бюро переводов. Ему нравится разбираться в деталях и тонкостях интерпретации текстов. Хотя работа, по его словам, не из легких — иногда приходится готовить по 20 страниц материала в день.

— Как раз недавно закончил перевод с русского на английский одной книги общим объемом примерно в 500 страниц, — рассказывает вьетнамец. — Это была научная работа о влиянии античной архитектуры Италии на историческую застройку Санкт-Петербурга — узнаю много нового в процессе перевода. Мне сейчас даже захотелось самому поехать в Питер, чтобы увидеть все своими глазами. Работаю в основном либо дома, либо в городских кофейнях — сидеть в офисе мне не нравится, там ко мне не приходит вдохновение.





Кроме работы, у Батя есть хобби. Уже семь лет он играет на электрогитаре, три из них в группе под названием Imenaon. Сначала в коллективе было четыре человека, а стиль больше напоминал рок. Теперь остались только вьетнамец и его друг-белорус, который пишет музыку, делает аранжировки и поет.

— Стиль теперь больше похож на более электронный, — рассказывает Бать. — Пока мы только готовим программу для выступления, возможно, в ноябре попробуем организовать концерт. Конечно, делаем это не для денег, но все равно относимся к этому занятию серьезно. Может быть, когда-то получится сделать музыку второй работой.

«Обожаю драники, варенье и грибы»

— В основном готовлю себе сам, — рассказывает герой. — Питаюсь, как все, ем много картошки. В Беларуси она очень вкусная, а у нас никакая, хоть и считается продуктом для богатых — пюре подают в ресторанах. Вьетнамские блюда с отъездом мамы почти не готовлю, разве что по праздникам. Здесь не хватает ингредиентов, кроме того, их надо уметь готовить. Но вообще я очень люблю есть, так что вопрос кухни для меня не принципиален — нравится все. Из белорусского это, например, драники. Еще очень люблю варенье. Для Вьетнама это экзотика, у нас в основном в ходу сухофрукты. В восторге от грибов, их у нас в стране тоже почти не едят — в природе встречаются редко.





По словам парня, во Вьетнаме сейчас открывается огромное количество европейских и азиатских сетей фастфуда, новых ресторанов. Попробовать блюда других стран — не проблема. Но традиционная вьетнамская кухня по-прежнему остается популярной. Обычно это очень «утилитарные» блюда — питательные и быстрые в приготовлении. Для нашего проекта Бать приготовил именно такое — бун бо, или лапшу с обжаренной говядиной и овощами.





Лапша бун бо от Фан Хыу Батя: Ингредиенты: Говядина — 500 г; Соевый соус — 2 ч. л; Огурец — 1 шт; Салат «Айсберг» — 4 листа; Петрушка, кинза — по вкусу; Чеснок — 2−3 зубчика; Молотый арахис — 100 г; Рисовая лапша — 1 упаковка; Подсолнечное масло, уксус, соль, перец — по вкусу. Для соуса: Сахар — 3 ч. л; Соевый соус — 4 ст. л; Соль — 2 ч. л; Лимонный сок либо уксус — 2 ч. л; Вода — 5 ст.л. Приготовление: Тонко нарезаем говядину (для этого лучше предварительно положить мясо в морозильник на 15 минут), маринуем ее с соевым соусом, мелко нарезанным чесноком и каплей уксуса. Оставляем на 20 минут. Тем временем моем листья салата и рвем их на мелкие куски, нарезаем огурец тонкими ломтиками, моем кинзу и петрушку. На горячую сковороду добавляем немного подсолнечного масла и обжариваем говядину в течении 4−5 мин до готовности. Солим и перчим по вкусу. Рисовую лапшу бросаем в кипяченую, но не кипящую, воду и варим в течение 3−4 минут, после чего воду выливаем. Для приготовления соуса нужно перемешать все ингредиенты до полного растворения. Кладем салат, ломтики огурца, петрушку в салатницу, наверх накладываем лапшу и говядину, добавляем соус. Сверху посыпаем блюдо молотым арахисом и кинзой. Перед употреблением все хорошенько перемешиваем.





— Это обыденное блюдо, его во Вьетнаме готовят «на каждый день», — объясняет герой. — Наверное, люблю его больше всего из вьетнамской пищи. Такую лапшу постоянно готовила мама, после ее отъезда ни разу не ел. Кстати, все, что я пробовал в Минске под маркой «вьетнамское», даже близко не похоже на аутентичные блюда. А про киоски вроде «Сайгона» я даже говорить не хочу.







«Люблю Малиновку и район площади Победы»

— В Минск я впервые приехал с родителями на поезде из Москвы, — вспоминает вьетнамец. — Помню это детское ощущение — совершенно новый мир, в котором ничего непонятно. С удовольствием бы пережил это еще раз. Город мне, кстати, очень понравился. Конечно, Вьетнам более разнообразен в плане природы, на улице больше цвета. Но в плане жизни Минск гораздо больше подходит моему характеру. У нас в стране жизнь немного хаотичная, каждый человек вынужден бороться за свое будущее, на улицах очень много людей. А здесь как будто тихая гавань — много пространства, чувство свободы.







За время жизни в Минке парень достаточно много путешествовал по Европе и США. Поездки совершались по инициативе родителей, которые хотели показать сыну, как живут люди в разных странах.

— Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но мне ближе всего именно Беларусь, — говорит Бать. — Говорю абсолютно искренне: ваша страна лучше многих в Западной Европе. Например, Франция меня вообще ничем не впечатлила, а австрийцы показались ужасно высокомерными. В Минске мне очень нравятся улицы, я обожаю гулять и просто смотреть на людей. Особенно люблю Малиновку, где живу, — иногда она выглядит реликтом из прошлого века, но что-то в ней есть. Обожаю центр, особенно район площади Победы — я жил там после переезда и до сих пор не могу налюбоваться архитектурой. А вот Зыбицкая мне не по душе — она слишком новая и в чем-то искусственная. Жалко, что в Минске становится все меньше аутентичных мест.





Парень отмечает доброжелательность минчан. В городе у него много знакомых, с большинством он познакомился в время учебы. Признается: сразу после переезда было трудно. В школе доставалось от одноклассников, излюбленной темой шуток для которых было имя героя, однако со временем все пришло в норму. Бать говорит, что с проблемами из-за своей внешности в Минске не сталкивался.

— Из негатива в Беларуси я бы отметил погоду, хотя это классика для Европы, — улыбается Бать. — С другой стороны, очень люблю минскую весну. Еще раздражают новые здания — почти все, что строится в столице, какое-то бездушное, сделанное «от балды». Еще на улицах становится все больше рекламы. Я понимаю, что это очень важная вещь для современной жизни, но мне такое явление не нравится.





После переезда Бать был на родине всего пять раз. В Ханое у него осталось огромное количество родственников, однако там он чувствует себя гостем. Более того, по словам парня, даже местные принимают его за приезжего — корейца или японца. Люди на улицах заговаривают с ним на английском.

— На родину меня не тянет, — говорит Бать. — Созваниваюсь с родителями по Skype, списываюсь в Facebook — этого мне хватает. Уезжать из Беларуси никуда не собираюсь, недавно я получил вид на жительство. Главное для меня сейчас — развиваться в профессиональном плане, остальное придет само собой.





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