Вместе с нашим проводником из племени пуэбло Джейком Оеджипином — «Ледяной горой» по-местному — мы едем по улицам индейского городка Похоаке. По правой стороне одно за другим стоят казино невзрачного светло-коричневого цвета с огромными вычурными вывесками. «Казино Джейка», — гласит одна из них. Мы едем дальше. За азартным кварталом натыкаемся на магазин спиртного, который также назван в честь Джейка и прачечную «Грязные майки Джейка». Джейк — это не какой-то индейский магнат, который владеет игорным бизнесом, сетью прачечных и магазинов. Джейк — это бывший губернатор племени пуэбло, Джейкоб Виариал, который умер в 2004 году. Остановите любого индейца — и он непременно вспомнит одну-две истории о «добром дяде Джейке». О том, как он посадил местных детишек в свой автомобиль и увез в Диснейленд, как разнимал на улице повздоривших мотоциклиста и водителя, как помогал старикам и молодым. Однако нерукотворный памятник он себе воздвиг не этим, а тем, что добился разрешения открыть казино на племенных территориях. После этого у нищих индейцев пуэбло Похоаке появились деньги и работа.

Мы продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле в совместном с « Корона Техно » проекте.





Индейцы живее всех живых

«Ледяная гора» на своем стареньком Ford с разрисованными окнами возит нас по улицам одного из кварталов города Похоаке. Вокруг пустыня, посреди которой то здесь, то там стоят аккуратные глинобитные домики с торчащими из-под крыш потолочными балками. Маленькие аккуратные строения песочного цвета сливаются с окружением, будто вырастая из земли. Посмотри на них с высоты птичьего полета и заметишь только прямые асфальтовые линии, которые половинят и четвертуют голую пустыню.





Во время путешествия по Америке Ильфа и Петрова в 1936 году мистер Чапман, вице-директор института антропологии, со скорбью сообщил классикам, что «индейцам суждено исчезнуть».

— Мы прекрасно их изучаем, но очень мало делаем для того, чтобы они сохранились как народ.

Мистера Чапмана уже давно нет, а индейцы живее всех живых. Как оказалось, все, что нужно было сделать для их сохранения, — разрешить строительство казино на их землях.

— До легализации азартных игр в Похоаке уровень безработицы достигал 85%. Сейчас он у нас не превышает 5%. Это как раз те, кто работать сами не хотят, — объяснил наш проводник Джейк.





«Казино построили за 60 дней в здании бывшей школы»

Игорный бизнес у индейцев пуэбло появился благодаря бывшему губернатору племени Джейкобу Виариалу.

— Двадцать лет он был губернатором Похоаке, — объяснил наш проводник Джейк. — Он пришел к власти в 1979-м. В то время вопрос легализации азартных игр на территории резерваций был наиболее актуальным. Со временем их разрешили в штатах Миннесота, Калифорния, Нью-Мексико было следующим на очереди.



Фото Джейкоба в местном музее

Губернатор и лидер одного из племен апачи в Нью-Мексико были инициаторами кампании за легализацию. Они договорились с Гэри Джонсоном, местным республиканцем, который участвовал в выборах губернатора штата Нью-Мексико. Джейкоб сказал ему, что соберет всех своих соплеменников для того, чтобы работать в штабе кандидата: собирать подписи, звонить, агитировать по домам, — если он, заняв желаемый пост, легализует на индейской территории штата азартные игры.

— Они заключили сделку, и кандидат выиграл выборы, — рассказывает Джейк. Сразу же после этого мы начали строительство первого в штате Нью-Мексико казино третьего класса, в котором разрешены слот-машины, рулетки и другие азартные игры. То есть казино, в котором крутятся деньги. Казино построили за 60 дней в здании бывшей школы.



Джейк — наш гид по миру индейцев

Часть вырученных от казино средств индейцы пуэбло Похоаке направили на нужды племени.

— Это пошло нам на пользу. Раньше мы были очень бедными, а после легализации пошли деньги. Губернатор вместе с советом племени на эти деньги основали социальные программы, которые были направлены на поддержку пенсионеров, стипендии для студентов на получение образование всех уровней, бесплатные детские сады, — рассказал собеседник.

Однако вскоре Верховный суд США признал, что игорные соглашения, которые племена заключили с губернатором, являются незаконными.



Так выглядели когда-то поселения индейцев Пуэбло.

— К нам пришли представители законодательных органов, которые сказали, что им без разницы решение губернатора о легализации, и попытались обложить казино налогами, которые бы не позволили нам содержать социальные программы, которые уже были созданы. Они предложили нам заключить соглашение, но мы отказались. Мы пытались договориться о справедливой сумме налога, чтобы мы могли сохранить свои программы и в то же время выплачивать оговоренную сумму. Однако законодатели стояли на своем.

Игорный бизнес — единственная возможность вырваться из нищеты

Тогда Джейкоб придумал, как сделать так, чтобы все было, как раньше:

— Туризм — большая статья доходов в Нью-Мексико. Наша главная трасса 84−285 — единственная дорога, по которой можно проехать с севера на юг, не потратив несколько часов на объезд. По этой дороге ездят туристы, она ведет к Лос-Аламосской национальной лаборатории (лаборатория ведет исследования в сфере ядерных технологий. — TUT.BY). При этом участок трассы проходит по нашей территории.





Джейкоб с единомышленниками вышли на наш участок и сузили его до одной полосы в каждом направлении.

— Водителям проезжающих автомобилей он выдавал листовки, в которых говорилось, что индейский участок, через который идет дорога, станет платным и мы построим будки, в которых все проезжающие водители будут оплачивать проезд. И он предложил всем остальным племенам последовать его примеру. История попала в новости, и вскоре власти штата пошли на попятную и заключили с нами договор, в котором сумма налога была справедливой (на тот момент — 8%. — TUT.BY), — сообщил «Ледяная гора».

Джейк подчеркивает, что, несмотря на все противоречия игорного бизнеса, для племени это была единственная возможность вырваться из нищеты и получить надежный источник пополнения бюджета.





— Конечно, строительство казино на территории племени вызывает неоднозначную реакцию у американцев. Некоторые из них думают, что мы строим казино, сразу становимся богатыми, но продолжаем просить бюджетные деньги на свои нужды. Они просто не понимают, что не все индейские племена строят казино. Это решение принимается советом племени и направлено на то, чтобы поддержать членов общины. До того как у нас появились казино, мы жили в бедности. Мы пошли на этот шаг потому, что нам ничего другого не оставалось.

В 2004 году представители племени пуэбло из Похоаке заключили сделку с Hilton о строительстве гостиничного комплекса с казино Buffalo Thunder стоимостью 250 миллионов долларов. Через четыре года его открыли.

— Это самый крупный гостиничный комплекс в штате. В нем работает 70% населения из близлежащих городов и деревень, — пояснил Джейк.



Еще одно казино индейцев пуэбло

«У членов племени есть право забрать у тебя камеру и разбить ее»

Мы сворачиваем с трассы на проселочную дорогу и заезжаем в один из районов Похоаке Каямунг. Это как раз в нескольких минутах езды от Buffalo Thunder. Здесь те же глинобитные домики уже соседствуют с белыми одноэтажными коттеджами, обитыми вагонкой.

Джейк просит не называть деревни индейцев пуэбло резервациями.

— У потомков кочевых племен индейцев не было земли, на которой постоянно жили их предки. Поэтому за ними «зарезервировали» кусок земли, где они расселились. Так появились резервации. Наше племя не было кочевым, поэтому мы живем на своей земле, — объяснил собеседник.



В центре Санта-Фе.

Наш проводник сразу предупреждает, что на индейской территории фотографировать что-либо запрещено без специального разрешения. Нарушителей этого правила в лучшем случае сопроводит до границы резервации сотрудник полиции племени, в худшем — еще и технику разобьют.

На индейской территории действуют только федеральные законы, а правовые акты штата Нью-Мексико не имеют силы. На территории штата проживают 23 индейских племени. Каждое — это маленькое государство внутри государства со своим правительством.

— Мы разделяем светскую жизнь и традиционную. У нас есть губернатор, а есть и совет племени. Губернатор отвечает за связи общины с внешним миром, совет — за сохранение традиций и проведение ритуалов. При этом они не вмешиваются в дела друг друга. Мы попадаем под федеральную юрисдикцию, поэтому на территории наших поселений действуют федеральные законы. Законы штатов — нет. При этом племена могут издавать свои законы, которые действуют на территории поселений, — рассказал Джейк.



Знак предупреждает о запрете фото- и видеосъемки на территории резервации

Законодательным органом на территории поселений индейцев пуэбло является совет племени.

— Например, может разниться ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. Закон штата предусматривает одну ответственность, законы племени — другую, и на территории поселения будет действовать именно ответственность, предписанная советом. Но есть еще и неписаные законы, которые обязаны соблюдать все. Допустим, ты присутствуешь во время исполнения традиционного танца. Ты не можешь фотографировать ритуал без разрешения, в противном случае у членов племени есть право забрать у тебя камеру и разбить ее. Или, к примеру, во время ритуала начался дождь. Человек, который не знаком с нашими обычаями, естественно достанет зонтик. Этого тоже нельзя делать, так как считается неуважением. Ведь многие наши ритуалы направлены на то, чтобы вызвать дождь. В некоторых племенах на церемониях присутствуют люди с плетками, которые за такое имеют права отстегать человека на месте, — рассказал «Ледяная гора».

— Если во время ритуала мне разобьют камеру, я могу обратиться в полицию?

— Нет, — улыбается Джейк.

— Полиция даже не сможет заехать на вашу территорию?

— Не сможет.





На территории резерваций Федеральное бюро расследований имеет исключительную юрисдикцию в отношении тяжких и особо тяжких преступлений: убийство, изнасилование, грабеж. Если такое преступление будет совершено, его расследованием будут заниматься федеральные агенты.

Остальные преступления, совершенные представителем коренного населения на территории резервации, будут расследоваться полицией племени, дело рассматриваться в племенном суде, а наказание он будет отбывать в племенной тюрьме.



В одном из двориков Санта-Фе. Фото сделано на Samsung Galaxy S8

«Сейчас многие учебные заведения учитывают интересы коренных народов»

Помимо безработицы, главной проблемой коренного населения был также низкий уровень образования.

— Раньше базовые школы в племенах строились властями и были направлены на то, чтобы ассимилировать наших детей. Они не могли изучать там культуру племени и обязаны были носить униформу. В старших классах их отправляли в школы-интернаты в городах. Там они также не могли разговаривать на своем языке, изучать культуру, традиции. Сейчас многие учебные заведения учитывают интересы коренных народов. Представители племен участвуют в составлении учебного плана и могут включать предметы, которые способствуют изучению наших традиций и культуры, — пояснил Джейк.





За медицинской помощью коренные американцы племени пуэбло Похоаке обращаются в учреждения здравоохранения, которые находятся за границами их территорий.

«Мы несем ответственность не только за племя, но и за все человечество»

Сам Джейк в казино не работает. Он научный сотрудник культурного центра в Похоаке. Это одна из главных туристических дестинаций для всех желающих подробнее изучить быт и историю индейцев пуэбло. Джейк проводит нас по залам, которые рассказывают о культуре, традициях и быте его предков, показывает образцы гончарного мастерства.





Собеседник поясняет, что индейцы пуэбло издревле делятся на два клана: людей зимы и людей лета.

— Это историческое деление. Столетия назад каждый клан заботился о пропитаниии племени по полгода. В теплые месяцы, когда можно было заниматься сбором ягод, трав, грибов и фруктов, главными были люди лета, в холодные на первое место выступали люди зимы — охотники. Сейчас это деление сохранилось, но носит исключительно культурный характер.

У кланов были не только разные обязанности, но и церемонии, обычаи и традиции. Со временем сезонная забота о благосостоянии соплеменников отошла на второй план.

— Каждый из нас живет две жизни. Одну я называю — публичной. Это жизнь, которая у меня есть во внешнем мире, вне племени. Здесь я совершенно другой человек. У меня другие цели, другая иерархия, другая функция. В племени, когда мы собираемся на какие-то традиционные праздники, я становлюсь человеком зимы.



В одном из залов музея

К своим корням «Ледяная гора» относится серьезно:

— Быть индейцем нелегко. Это не просто слова. У каждого из нас есть большая ответственность перед племенем. На каждый наш обряд, в котором я должен участвовать, я беру отгулы. Даже если церемония выпадает на день рождение моего сына, я должен быть с племенем. Племя всегда идет впереди.

— Но почему?

— Другим это сложно понять. Понимаешь, мы считаем, что когда мы проводим свои церемонии, исполняем традиционные танцы, мы «молимся» не просто за свою общину, мы сохраняем целостность вселенной. То есть мы несем ответственность не только за племя, но и за все человечество.





«Есть люди, которые работают и зарабатывают деньги, а есть те, кто сидит с протянутой рукой»

Штат Нью-Мексико буквально пропитан индейско-мексиканско-испанской культурой. Местные шутят, что, несмотря на название, их штат совсем не Мексика и совсем не «нью». Его административный центр, город Санта-Фе — старейшая столица на территории современных США.

С самого утра на торговую площадь Санта-Фе, которая находится в историческом центре города, собираются коренные американцы.





Представители разных племен со всех концов штата приезжают в город с сумками, чтобы продать туристам свои изделия ручной работы. Воинственные апачи, гордые навахо и трудолюбивые пуэбло, которые каким-то чудом не устроились работать в казино, расстилают под крышей веранды Дворца губернаторов свои цветастые покрывала и выкладывают на них ювелирные украшения, картины, национальные костюмы, глиняные горшки, чашки. Как пояснили местные, здесь коренные американцы могут продавать свои товары ручной работы без налогов. На другой стороне улицы — нет.

Представитель апачи Римарто торгует серебрянными брошками, серьгами, браслетами и подвесками.





— Желающих тут торговать много, — объясняет Римарто. — Мы приезжаем утром и проводим между собой лотерею. Каждый тянет бумажку с номером, на котором указано торговое место. Какой номер вытащил, там и сел.

Римарто, очевидно, в день нашей беседы не повезло — он сидел ближе к середине, куда туристы могут и не дойти. На обратной стороне каждого его украшения выгравированы три буквы «R.C.» — инициалы Римарто и стрела — символ его племени. Цены на товары ручной работы представителей коренного населения высокие. Серебянный кулон стоит в пределах 50 долларов, кольца — от 150 долларов и выше, браслеты — в районе 200 долларов.

Римарто живет на территории резервации недалеко от Санта-Фе.

— Там совершенно другая жизнь. Мы живем по своим правилам и законам. У каждого племени они свои. Свои товары я делаю сам. Этому меня научил мой отец, которого научил дед, а сейчас ремесло постигают и мои дети. Этим живу. Много заработать на этом не получается, но на жизнь хватает. Особенно зимой, когда в Санта-Фе приезжает много туристов.

Недалеко от Римарто серебряными украшениями торгует пожилая женщина Элисон Бигейл. Она — из племени Навахо. Живет на территории резервации в нескольких километрах к северу от города, но в будущем планирует переехать на «землю бледнодицых» — в Санта-Фе.





— Жить в резервации намного сложнее, чем в городе. Там нет работы, мало удобств, да и постоянно приходится ездить сюда. Мои дети и внуки не живут в резервации. Они получили хорошее образование и разъехались по городам. Я отношусь к этому спокойно — это их жизнь. Однако таких, как я, в нашем племени мало. Вот моя знакомая, например, запретила своей внучке, которая хорошо училась, поступать в колледж. Без образования девочка осталась жить в племени, — объяснила женщина.

По словам Элисон, главные проблемы жителей ее племени — бедность, безработица и пьянство.

— У нас есть люди, которые работают и зарабатывают деньги, а есть те, кто сидит с протянутой рукой и ждет подачки в виде пособия по безработице от государства. Оно совсем небольшое, но на алкоголь хватает. Вот и спиваются. Конечно, отсутствие хорошего образования сильно ограничивает возможности трудоустройства, но при желании работу всегда можно найти, — заключает собеседница.





Индейцы на площади в Санта-Фе не приносят племени прибылей казино, не пополняют бюджет города налогами и привлекают в разы меньше туристов. Их роль другая. Своими изделиями ручной работы и присутствием на площади они продвигают культуру коренных народов, рассказывают всем желающим о своих обычаях и традициях. Они сидят на своих ковриках под стенами Дворца губернаторов, чтобы не дать своему народу исчезнуть. Вопреки предсказанию вице-директора института антропологии, мистера Чапмана.

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