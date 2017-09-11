Ученые создадут резервную популяцию уникального растения в Слонимском районе

Неподалеку от Слонима 16 сентября пройдет закладка искусственной резервной ценопопуляции лапчатки скальной. Единственное место произрастания исчезающего растения в Беларуси находится как раз неподалеку от деревни Поречье Слонимского района, сообщает БЕЛТА.



Фото: vashsad.ua, носит иллюстративный характер

«Среди основных экологических проблем сокращение биоразнообразия занимает особое место. Ученые НАН работают с уникальными популяциями редких растений, разрабатывают стратегии их сохранения, резервации и возобновления. Одним из таких растений и стала лапчатка скальная», — рассказала заведующая сектором сохранения и возобновления растительных ресурсов Центрального ботанического сада Национальной академии наук Алеся Кручонок.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси разработал систему сохранения и воспроизведения резервного генофонда этой популяции в соответствии с местной спецификой, произвел необходимое количество гетерогенных сеянцев и определил методику переноса их в естественные условия с соблюдением норм экобезопасности.

Закладка резервной популяции лапчатки скальной станет первой акцией из цикла запланированных на дальнейшие годы под названием «Зялёныя скарбы Беларусі». Проводятся они при поддержке ОАО «АСБ Беларусбанк». Участниками акции помимо ученых из Центрального ботанического сада и Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН станут представители банка, а также Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства лесного хозяйства, Слонимского райисполкома. В мероприятии поучаствуют ученики Слонимского районного экологического центра детей и молодежи.