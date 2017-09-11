Таможенное оформление из-за сбоя ПО прекращено в трех литовских пунктах пропуска

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенное оформление из-за сбоя программного обеспечения прекращено в трех литовских пунктах пропуска, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

Из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении у литовских таможенных служб с 08.30 12 сентября прекращено таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пунктах пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска - "Каменный Лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Шумкас" ("Лоша") в обоих направлениях.

В связи с этим Госпогранкомитет рекомендует гражданам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.-0-