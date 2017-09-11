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Таможенное оформление из-за сбоя ПО прекращено в трех литовских пунктах пропуска
12.09.2017 09:27 — Новости Общества | БелТА
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенное оформление из-за сбоя программного обеспечения прекращено в трех литовских пунктах пропуска, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.
Из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении у литовских таможенных служб с 08.30 12 сентября прекращено таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пунктах пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска - "Каменный Лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Шумкас" ("Лоша") в обоих направлениях.
В связи с этим Госпогранкомитет рекомендует гражданам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.-0-
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12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенное оформление из-за сбоя программного обеспечения прекращено в трех литовских пунктах пропуска, сообщили БЕЛТА в...
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