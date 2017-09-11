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13 сентября на проспекте Независимости возможны пробки из-за съемок фильма

12.09.2017 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В среду с 10.00 до 14.00 на проспекте Независимости в Минске возможны пробки из-за съемок фильма. Об этом предупреждает предприятие «Столичный транспорт и связь».

13 сентября в течение четырех часов на участке проспекта от площади Победы до улицы Козлова по указанию сотрудников ГАИ периодически будут останавливать весь транспорт на короткие промежутки по 2−3 минуты.

Это связано с проведением съемок киностудией «Беларусьфильм», уточнили транспортники.

 
Теги: Минск
 
 
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Периодически весь транспорт будут останавливать на короткие промежутки по 2−3 минуты.

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