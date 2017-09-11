Зарплаты бюджетников и госслужащих за август индексировать не будут

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Зарплаты госслужащих и доходы, получаемые из бюджетных источников, за август в связи с невысоким уровнем инфляции индексироваться не будут, сообщили в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

В Беларуси, согласно закону "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции", корректировка величин доходов физических лиц, которые они получают из бюджета, производится только в том случае, если уровень инфляции с момента предыдущей индексации превышает 5%.

В августе, по данным Белстата, в Беларуси была зафиксирована дефляция: цены и тарифы на товары и услуги снизились на 0,8%.

"По информации Национального статистического комитета Беларуси, индекс потребительских цен за август 2017 года к июлю 2017 года составил 99,2% и не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года", — отметили в Минтруда.

Поэтому в Беларуси не будет производиться индексация зарплат работников бюджетных организаций и стипендий, а также денежных довольствий военнослужащих и курсантов.

Не будут индексировать также и пособия по безработице и стипендии гражданам, которые проходят переподготовку в органах занятости.

Также не подлежит индексации минимальная зарплата, которая была установлена с 1 января 2017 года в размере 265 рублей.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за август 2017 года, подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 197,57 рублей, сообщили в Минтруда.