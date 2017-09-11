Городской автобусный маршрут № 135 «Новая Боровая — станция метро «Уручье» начнет работать с 20 сентября, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на учреждение «Столичный транспорт и связь».

Паспорт маршрута в новый жилой квартал, расположенный в районе деревни Копище, был готов и ранее, отмечают в учреждении, ведь там имеется требуемая инфраструктура: дорога, тротуары, остановочные пункты, разворотное кольцо.

Но застройщик территории и райисполком долгое время не могли определиться с балансодержателем улично-дорожной сети. В такой ситуации ГАИ не могла подписать паспорт маршрута. Теперь проблема решена.

Автобусы № 135 «Новая Боровая — станция метро «Уручье» будут курсировать с раннего утра (с 5.30 или 6.00) до 24.00. Интервал движения в час пик — около 15 минут. На маршруте планируется задействовать две машины.