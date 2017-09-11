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Между метро "Уручье" и Новой Боровой с 20 сентября будут курсировать городские автобусы
12.09.2017 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Городской автобусный маршрут № 135 «Новая Боровая — станция метро «Уручье» начнет работать с 20 сентября,
Паспорт маршрута в новый жилой квартал, расположенный в районе деревни Копище, был готов и ранее, отмечают в учреждении, ведь там имеется требуемая инфраструктура: дорога, тротуары, остановочные пункты, разворотное кольцо.
Но застройщик территории и райисполком долгое время не могли определиться с балансодержателем улично-дорожной сети. В такой ситуации ГАИ не могла подписать паспорт маршрута. Теперь проблема решена.
Автобусы № 135 «Новая Боровая — станция метро «Уручье» будут курсировать с раннего утра (с 5.30 или 6.00) до 24.00. Интервал движения в час пик — около 15 минут. На маршруте планируется задействовать две машины.
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Интервал движения в час пик составит около 15 минут.
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