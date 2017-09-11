На сайте отдела образования, спорта и туризма Копыльского райисполкома нашлось методическое пособие «Работа с детьми, нуждающимися в социально-психологической поддержке», в котором говорилось, что многодетные семьи и семьи верующих «характеризуются наличием некоторого отклонения от норм, не позволяющего определить их как благополучные», сообщила крыница.info . К неблагополучным отнесли и неполные, малообеспеченные, замещающие, в том числе приемные, семьи, семьи переселенцев, беженцев, эмигрантов, студентов, семьи, в которых есть дети-инвалиды. Пособие тут же было удалено, специалисты его составившие в отделе больше не работают. TUT.BY попросил Наталью Поспелову объясняет, почему появляются подобные документы и на какие семьи нужно обращать внимание специалистам.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наталья Поспелова — специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 28 лет работала в органах охраны детства Беларуси, из них 12 — в Национальном центре усыновления. Автор более 100 методических и публицистических работ по проблемам социального сиротства и семейного неблагополучия. Одна из основателей республиканского портала по поиску семей для детей-сирот www.dadomu.by и единственного в СНГ ежемесячного издания для замещающих родителей и специалистов органов опеки и попечительства — газеты «Домой!». Референт Белорусского общественного объединения замещающих семей «С надеждой». Профессиональная специализация: альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот; споры родителей о воспитании детей; сопровождение семей, желающих принять или уже принявших детей-сирот на воспитание. E-mail автора nastapos@mail.ru

Внимание к «методическому пособию» является, прежде всего, ярчайшим примером небезразличия общества к проблемам семейного неблагополучия, к трагедиям детей, выгоняемых/уходящих самостоятельно из дому, тонущих в ваннах и выпадающих с балконов по недосмотру или при попустительстве пьяных/по другим причинам неадекватных родителей.

Ребенок слишком уязвим в силу своей незрелости и естественным желанием каждого ответственного взрослого будет защитить дитя, уберечь его — как от нерадивых родителей, так и от произвола тех, кто по роду своей деятельности обязан обеспечивать благополучие детей. Повторюсь и выскажу не только свое мнение: сегодня общество еще не готово объявить семью неподконтрольной зоной. Слишком велик риск недобросовестного использования этой самой детской незрелости и беззащитности. С другой стороны общество хочет, чтобы действия должностных лиц, компетентных в вопросах защиты прав детей, были предсказуемыми, понятными, лишенными акционности, и, что самое главное, обоснованными.

Как обосновать необходимость профессионального внимания, вмешательства в семью, на основании каких критериев и показателей? Ответ на поверхности: на базе научно-обоснованных. Но для того, чтобы научно обосновать — следует предусмотреть и выделить средства на научно-исследовательскую тему, дать научному коллективу (и не одному, для большей достоверности) задание, установить сроки и получить результат, который позже можно будет воплотить в методическое пособие, к примеру. Это в идеале. На практике же бывает по-разному. Но ни на вскидку, ни глубоко задумавшись не приходят в голову фамилии белорусских ученых, внесших вклад (а не отметившихся парой переводных публикаций) в научную проработку явления семейного неблагополучия. В стране, где практической защите ребенка в неблагополучной семье уделяется такое значение — нет отечественных научно-теоретических основ этой работы. Парадоксально. Не слышно и о защитах диссертаций на эту волнующую общество тему, а ведь актуальность ее не нуждается в подтверждении.

То же самое можно сказать о методическом обеспечении работы по профилактике, выявлению семейного неблагополучия, оказанию помощи семьям, находящимся на разных этапах этого самого неблагополучия. Его практически нет, за исключением пары «пособий», изданных в рамках реализации государственных программ, содержание которых практиками воспринимается весьма скептически. Для создания методического продукта нужны серьезные методические объединения специалистов, их тоже нет. Вот возникла проблема с качеством учебников — был создан Общественный совет, проходили обсуждения-заседания, вырабатывались подходы, велись дискуссии: все-таки польза. Научно-методический вакуум вокруг темы семейного неблагополучия, как сон разума, рождает такие вот «методические чудовища», как обсуждаемое «пособие».

Пустота всегда чем-то заполняется, и далеко не всегда полезным. Непонятно, отчего напряжение прошло только по двум категориям семей, упомянутым в «пособии» — многодетные и семьи верующих. А почему никто не обращает внимания на походя вставленных в перечень «рисковых» семей усыновителей? В силу каких рисков усыновительные семьи неблагополучны? Не было своих детей — усыновили, и теперь все силы вкладывают, чтобы дитя от последствий детдома избавить, потому неблагополучные? Несколько схоластично, мягко говоря. А семьи студентов отчего попали в опалу? Да, учатся папа с мамой, получают второе высшее каждый, совмещают учебу с работой, родители им помогают малыша смотреть… Что здесь неблагополучного, или детей можно рожать лишь по окончании образовательного маршрута? Что тогда делать с концепцией непрерывного образования, или вовсе не рожать, чтобы от непрерывного образования не отрываться?

Умозрительность и нежизнеспособность подходов автора «методического пособия» можно объяснить целым рядом факторов, негативно повлиявших на качество методического продукта.

Одним из таких факторов могло стать отсутствие опыта работы. Так бывает, в силу частой сменяемости специалистов в учреждениях и органах охраны детства. В некоторых регионах в год сменяется от 40 до 70% работников, занятых на переднем крае работы с семьями. Причины банальны: размытый и безразмерный функционал при скромном жаловании, отсутствие четких критериев оценки эффективности труда работников, в силу чего менеджеры образования ждут от них либо подвигов Геракла, либо волшебства по формуле старика Хоттабыча: дунул три раза и запоем пьющая в пятом поколении семья враз воцерковилась в здоровый образ жизни и даже семейный абонемент в ледовый дворец приобрела. Так не бывает.

Не побоюсь обобщить: специалисты органов опеки и попечительства не имеют достаточной специальной подготовки для работы с неблагополучными семьями, это еще одна проблема, объясняющая легковесный практический и методический багаж этих специалистов. Любой и каждый учитель географии и геометрии, а лучше — филолог (много писанины) вполне могут претендовать на должность специалиста по охране детства райисполкома. Краткосрочные курсы повышения квалификации (считанные дни раз в пятилетку) проблемы не решают. Прием на должности инспекторов по опеке лиц с юридическим образованием также прорыва в практике не сделал: семейное право изучается на юрфаках университетов экспресс-методом в размере мизерного количества часов. Сдается зачет, особенности деформированной семейной среды юристы постигают на практике, пытаясь совместить юридическую обоснованность и педагогическую целесообразность, что получается далеко не всегда. Отсюда тоже текучесть кадров, низкая эффективность их работы: неинтересно, непонятно, за все ругают…



Фото с сайта pixaby.com

Не думаю, что автор рассматриваемого «методического пособия» хотел нанести удар по имиджу охраны детства, что хотел противопоставить семьи друг другу, подорвать уважение к многодетным или семьям верующих. Автор просто не подумал. Смешал все в кучу — и получилось методическое пособие. Скорее всего, автор пособия неопытен, плохо образован и не начитан в своей профессии.

Оно бы не было смешно, когда бы не было так грустно. Грустно от того, что критерии и показатели семейного неблагополучия, на основании которых ведется работа с неблагополучными семьями, до сих пор являются чем-то сделанным впопыхах и не на совесть. От того, что к решению болезненной для общества темы не привлекается общественность. От того, что такие «перлы» лишают родителей покоя и являются травмирующим для детей фактором: коль твои родители посещают церковь — это уже фактор риска для тебя, а представьте, если церковь посещают многодетные родители-студенты… Совсем край!

На этой методичке дело не закончилось. Полистала странички сайтов учреждений образования по стране. Нашла интересную трактовку : среднюю степень неблагополучия авторы предполагают у семьи, «многодетной вследствие отсутствия контроля матери над репродуктивным поведением». Так, видимо, описывают женщин, растящих детей от разных отцов. Как-то сразу вспомнились истории материнства в артистических семьях, когда женщины, выходя замуж или не регистрируя отношения, растят вполне благополучных детей от мужчин, с которыми поддерживают замечательные и теплые отношения… Редко какой певец-актер-музыкант не украшен титулом «имеет 5 детей от 3 жен». Кому плохо? У кого снижен контроль за репродуктивным поведением? Я не оправдываю полигамность. Знаю одно: ребенку может быть невыносимо плохо и тяжко в семье с пожарным извещателем, высокооплачиваемыми родителями, подвозящими его на Лексусе к забору элитной гимназии, лишенными возможности расторгнуть свои уже деструктивные супружеские отношения в силу разных обстоятельств.

Для оценки семейного благополучия в центр своего профессионального внимания необходимо ставить состояние и поведение ребенка, а не внешние проявления уклада жизни его родителей. Так, пожалуй, вернее будет. Иначе педагогика выходит бездетная… Нет в ней ребенка, есть внешние средовые и банальные вещи, а ребенка — нет. С такими «подходами» семьи, повально живущие в бараках и землянках после военного лихолетья, могли претендовать на учет по неблагополучию.

И еще один совет коллегам: думайте о том, что находится на сайтах ваших учреждений. Такой профессиональной лабудой легко противопоставить себе и детей и взрослых, вдобавок породив злую риторику. Постарайтесь сделать сайт, чтобы дети и взрослые с удовольствием его посещали, а не прикалывались и высмеивали.