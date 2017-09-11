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Петицию писателей о защите учителей подписали более 1,5 тыс. человек

12.09.2017 10:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 сен — Sputnik. Петицию с призывом защитить школьных учителей и спасти сферу среднего образования на имя президента Беларуси Александра Лукашенко за день подписали более полутора тысяч человек.

Петицию писателей о защите учителей подписали более 1,5 тыс. человек
© Sputnik/ Павел Комаров
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Петицию на имя главы государства накануне запустили на портале Change.org писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский, а также репетитор Евгений Ливянт.

Авторы обращения попросили главу государства урегулировать проблемы сферы образования своим указом, так как Минобразования не может решить вопросы из-за двойного подчинения школ и ведомству, и райисполкомам.

За сутки петицию подписали более полутора тысяч человек, а содержание петиции активно обсуждают в социальных сетях.

Кроме того, Пастернак опубликовала и открытое письмо Минобразования, в котором заявила, что вся сфера держится "на страхе и вранье".

 
Теги: Минск
 
 
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Всего за день запущенная писателями Жвалевским и Пастернак, а также репетитором Ливянтом петиция собрала более полутора тысяч подписей.

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