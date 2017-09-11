|
Петицию писателей о защите учителей подписали более 1,5 тыс. человек
12.09.2017 10:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Петицию с призывом защитить школьных учителей и спасти сферу среднего образования на имя президента Беларуси Александра Лукашенко за день подписали более полутора тысяч человек.
© Sputnik/ Павел Комаров
Петицию на имя главы государства накануне запустили на портале
Авторы обращения попросили главу государства урегулировать проблемы сферы образования своим указом, так как Минобразования не может решить вопросы из-за двойного подчинения школ и ведомству, и райисполкомам.
За сутки петицию подписали более полутора тысяч человек, а содержание петиции активно обсуждают в социальных сетях.
Кроме того, Пастернак опубликовала и открытое письмо Минобразования, в котором заявила, что вся сфера держится "на страхе и вранье".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за день запущенная писателями Жвалевским и Пастернак, а также репетитором Ливянтом петиция собрала более полутора тысяч подписей.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии