Администрация Президента 12-15 сентября проведет приемы граждан в пяти областях и в Минске

Фото из архива

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси 12-15 сентября проведет приемы граждан в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областях, а также в Минске, сообщает БЕЛТА.

Администрация Президента продолжает на плановой основе выездные приемы граждан в регионах. Эта работа позволяет не только узнать и решить вопросы, беспокоящие граждан, но и непосредственно осуществить мониторинг ситуации на местах.

Так, 12 сентября главный советник управления письменных и электронных обращений главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Катушкин Петр Прокофьевич проводит прием граждан в Жлобинском райисполкоме c 10.00 до 13.00.

13 сентября помощник Президента - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич примет граждан в Новогрудском райисполкоме с 14.00 до 16.00.

Также 13 сентября помощник Президента - инспектор по Могилевской области Лавренков Геннадий Михайлович проведет в Мстиславском райисполкоме с 10.00 до 12.00 прямую телефонную линию, а с 12.00 до 14.00 - личный прием граждан.

13 сентября заместитель начальника управления письменных и электронных обращений главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Бабицкий Алексей Владимирович примет граждан в Горецком райисполкоме с 11.00 до 13.00.

14 сентября помощник Президента - инспектор по Гомельской области Шулейко Юрий Витольдович проведет прием граждан в Калинковичском райисполкоме с 10.00 до 13.00.

В этот же день заместитель начальника главного экономического управления - начальник управления развития регионального потенциала Скалабан Светлана Александровна примет граждан в Ивацевичском райисполкоме с 10.00 до 13.00.

15 сентября заместитель начальника главного идеологического управления - начальник управления социальной политики Красочка Наталья Владимировна проведет прием граждан в администрации Фрунзенского района Минска с 10.00 до 13.00; главный советник управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Марченко Наталия Михайловна - в Россонском райисполкоме с 11.00 до 13.00.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и районных администраций Минска (в частности, администрации Фрунзенского района столицы - 204-30-64, 204-33-26).

Выездные приемы в сентябре продолжатся, информировали в Администрации Президента.-0-