В Калинковичах на базу к местному предпринимателю забрел детеныш косули

Сеголеток забрел на продбазу к местному предпринимателю. Чтобы вернуть животное в лес потребовалась помощь экологов и лесничих. Подробности истории с хорошим концом сообщает «Белорусская лесная газета».





Специалисты предположили — жеребенку не больше четырех месяцев. Он был сильно напуган, забился под ясли в загоне, вытащить его оттуда было непросто.

— Когда я его наконец поймал, козленок так кричал, что даже кровь у него из зубов выступила, — вспоминает Али Вахыбов. — Укусить еще меня хотел. Но у меня есть опыт обращения с животными и сноровка.

Косулю поместили на заднее сиденье лесхозовского УАЗа и вывезли подальше в лес в котором она могла бы укрыться и отойти от перенесенного стресса. Животное пару минут стояло неподвижно, затем робко сделало несколько шагов, осмотрелось по сторонам и стремглав рванула в ближайшие кусты.