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В Калинковичах на базу к местному предпринимателю забрел детеныш косули
12.09.2017 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Сеголеток забрел на продбазу к местному предпринимателю. Чтобы вернуть животное в лес потребовалась помощь экологов и лесничих. Подробности истории с хорошим концом
Специалисты предположили — жеребенку не больше четырех месяцев. Он был сильно напуган, забился под ясли в загоне, вытащить его оттуда было непросто.
— Когда я его наконец поймал, козленок так кричал, что даже кровь у него из зубов выступила, — вспоминает Али Вахыбов. — Укусить еще меня хотел. Но у меня есть опыт обращения с животными и сноровка.
Косулю поместили на заднее сиденье лесхозовского УАЗа и вывезли подальше в лес в котором она могла бы укрыться и отойти от перенесенного стресса. Животное пару минут стояло неподвижно, затем робко сделало несколько шагов, осмотрелось по сторонам и стремглав рванула в ближайшие кусты.
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- Когда я его наконец поймал, козленок так кричал, что даже кровь у него из зубов выступила, - вспоминает Али Вахыбов. - Укусить еще меня хотел.
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