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Брестские следователи продолжают разбираться в обстоятельствах смерти двух годовалых девочек

12.09.2017 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестские следователи проводят две проверки по заявлениям о ненадлежащем оказании медицинской помощи двум малолетним девочкам, сообщил на пресс-конференции 11 сентября начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.

Речь идет о Валерии Листопадовой, которая 29 июня умерла в Брестской областной детской больнице, и 11-месячной Еве Довгань, скончавшейся 17 августа в Брестской детской областной больнице. Заявления с требованием провести проверки поступили следователям от родственников погибших девочек.

«На сегодняшний день эти материалы находятся в стадии активной проверки. По данным материалам проверок следователями межрайонного отдела СК опрошены родственники умерших, медицинские работники, оказывавшие медицинскую помощь, истребованы все документы, которые связаны с этими детьми и соответствующим лечением. С целью установления причин смерти проведены исследования потерпевших», — отметил Александр Рахманов.

Как уточнил начальник ведомства, кроме того служебные расследования по обоим фактам проводит управления здравоохранения Брестского облисполкома.

«В настоящее время высказаться о том, надлежащим ли образом была оказана медицинская помощь не представляется возможным ввиду того, что ряд экспертных исследований не завершен. Для следствия основными вопросами являются: с каким диагнозом находились детки в лечебных учреждениях, верно ли им оказывалась медицинская помощь и что привело к этим трагическим событиям, почему детки умерли», — отметил Александр Рахманов.

Напомним, 27 июля у 11-месячной Евы Довгань поднялась температура до 39 °C. Девочку госпитализировали в больницу, где она и скончалась. Ранее эту историю описала «Наша Ніва». По словам матери, окончательного диагноза у дочери не было, но была рабочая версия — энцефалит (группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. — Прим. TUT.BY). Через некоторое время у ребенка начался флебит (воспаление стенки вены. — Прим. TUT.BY), и ее перевели в реанимацию. После того как возник отек легких, девочка скончалась.

Годовалую Валерию Листопадову госпитализировали 22 июня. По словам отца девочки, у нее поднялась температура до 39,8°С, появилась сыпь, затем эти пятна превратились в кровяные подтеки. Девочку госпитализировали, и через несколько дней она скончалась. Позже родители узнали официальную причину гибели. Как выяснилось, смерть наступила от полиорганной недостаточности, которая обусловлена менингококковой инфекцией в форме менингококцемии, осложнившейся развитием ДВС-синдрома (диссеминированное внутрисосудистое свертывание) с множественными кровоизлияниями в жизненно важные органы.

 
 
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Кроме того, служебные расследования по обоим фактам проводит управления здравоохранения Брестского облисполкома.

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