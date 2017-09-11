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Начался суд по делу о порче 100 тонн мяса. Обвиняемые - экс-замминистра и гендиректор комбината
12.09.2017 11:46 — Новости Общества | Tut.by
12 сентября Гомельский областной суд начал рассматривать дело о порче более 100 тонн мяса на гомельском мясокомбинате, которое потом было продано в магазинах. Среди обвиняемых — бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — Василий Пивовар.
В деле 10 обвиняемых. Все до суда находились под подпиской, им предъявлены обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, служебной халатности, бездействии должностного лица.
Один из обвиняемых — бывший замминистра сельского хозяйства Василий Пивовар, сейчас он на пенсии. Из руководства гомельского мясокомбината в суде лишь бывший гендиректор, 65-летний Ричард Стефанович. Пятеро обвиняемых — ветврачи. Двое из них работают в прежней должности и сейчас — ветврач гомельского мясокомбината Арсений Скварчевский и начальник гомельской городской ветстанции Игорь Волченков. Также среди обвиняемых товаровед частного предприятия и расфасовщик.
Напомним, что в декабре 2015 года
Позже
В отношении бывшего первого зампреда облисполкома в октябре 2016 года уголовное дело, возбужденное по ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), было прекращено из-за отсутствия в действиях чиновника состава преступления. Все обвинения, ранее предъявляемые мужчине — сняты, и в зале суда он отсутствует.
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Должностным лицам предъявлены различные обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, служебной халатности, бездействии должностного лица.
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