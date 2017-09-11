МИНСК, 12 сен – Sputnik. В Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" разрешено создавать территориальные профессиональные союзы, соответствующий декрет № 6 подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Документ дополняет декрет №2 от 26 января 1999 года "О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений".

"Он разработан в целях обеспечения более широких возможностей для объединения (консолидации) работников организаций, находящихся на территории индустриального парка, на основе общности их производственных и социальных интересов, а главное – для защиты их социально-экономических прав", – пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что уже сейчас в парке "Великий камень" действует 34 юрлица, и парк будет развиваться дальше.

Декрет №6 вступает в силу со дня его подписания, является временным и согласно ч. 3 ст. 101 Конституции Беларуси должен быть представлен на рассмотрение Национального собрания.

Строительство индустриального парка "Великий камень" было начато в 2010 году. На площади в 205 квадратных километров должен появиться современный город с промзонами, жилыми районами и местами для отдыха для 160 тысяч человек. "Великий камень" должен стать китайским опорным пунктом на территории Беларуси и одной из точек экономического пояса нового Шелкового пути.

В конце 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко сменил главу администрации парка – на этот пост был назначен Александр Ярошенко, до того работавший заместителем министра экономики. До этого назначения парк более полугода находился без директора. Причиной увольнения прежнего начальника администрации Андрея Галя стало "однократное грубое нарушение трудовых обязанностей" на основании п. 1 ст. 47 Трудового кодекса Беларуси.

Назначая Ярошенко на должность, глава государства заметил, что ждет от него разворачивания "нормальной работы".

С начала 2017 года и сам президент, и мэр Минска Андрей Шорец, и другие чиновники неоднократно выражали обеспокоенность процессом прихода инвесторов в парк и высказывались за усиление полномочий администрации парка по управлению процессом его строительства.