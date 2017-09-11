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В «Великом камне» разрешили создавать свои профсоюзы

12.09.2017 12:35 — Новости Общества | БДГ  
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В белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» разрешено создавать территориальные профсоюзы.

Это следует из декрета №6, подписанного президентом.

Документ дополняет декрет от 26 января 1999 года №2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений».

Такие изменения приняты для того, чтобы обеспечить более широкие возможности деятельности работников организаций, осуществляющих деятельность на территории парка. Профсоюзы объединят людей, имеющих одни интересы, и защитят их социально-экономические права.

Дополнение подготовлено с учетом дальнейшего поступательного развития индустриального парка, в котором уже располагается 34 юридических лица. Декрет №6 вступает в силу со дня его подписания, является временным и согласно ч. 3 ст. 101 Конституции Беларуси представляется на рассмотрение Национального собрания.

 
 
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В белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» разрешено создавать территориальные профсоюзы. Это следует из декрета №6, подписанного президентом.

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