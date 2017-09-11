Фото из архива

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 14 и 15 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во многих районах Беларуси 14 сентября и 15 сентября ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В среду, 13 сентября, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - 15-20 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь