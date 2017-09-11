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"Народ злой". Белорусские туристы вылетели из Антальи с задержкой больше чем в полсуток

12.09.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Около сотни белорусов не могли вылететь из курортного турецкого города Анталья со вчерашнего вечера до 12 часов сегодняшнего дня. Об этом TUT.BY сообщила читательница.


Фото: пользователь TUT.BY

Чартерный рейс «Белавиа» должен был вылететь из Антальи в Минск в 21.35 11 сентября, но в 11 утра 12 сентября пассажиры сообщали TUT.BY, что еще находятся в аэропорту.

— Мы сидим в аэропорту с семи часов вчерашнего вечера. Очень много детей. Часть людей ночевала в аэропорту, часть заселили в отель, но произошло это только в 6 часов утра, — рассказывает минчанка Елена. — Обещали, что сегодня в 10.50 будет вылет, но его снова откладывают.

Белоруска добавляет, что вчера пассажиров уже было посадили в самолет, но он не вылетел.

— Тут жара за 30. Мы сидели в душном самолете около 40 минут. Народ начал бунтовать, капитан сказал про какую-то течь, что ее вот-вот устранят. В итоге люди не выдержали, всех увезли обратно, в зал ожидания. На табло постоянно менялось время вылета. К трем часам люди поняли, что никуда не улетят.





Елена отмечает, что вечером и утром тех пассажиров, которые оставались в аэропорту, кормили.

— Но интересно, что мешало сообщить о сложности поломки, чтобы мы понимали, на что рассчитывать? — возмущена пассажир. — Народ злой, дети плачут.

По информации ресурса www. flightradar24.com, рейс BRU 8202 вылетел из аэропорта Анталья сегодня в 12.23.

TUT.BY ожидает от авиакомпании комментарии по задержке рейса.

 
Теги: Минск
 
 
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Около сотни белорусов не могли вылететь с турецкого курорта "Анталья" со вчерашнего вечера до 12 часов сегодняшнего дня. Об этом TUT.BY сообщила пользователь.

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