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Актриса Эвелина Бледанс рассказала о расставании с мужем
12.09.2017 13:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Информация о разрыве известной пары Бледанс и Семина появилась в СМИ после записи популярного шоу. В ходе программы актриса призналась, что их идеальной семьи больше не существует, якобы экс-супруги уже год живут раздельно и в настоящее время заняты улаживанием имущественных конфликтов.
Знаменитость вдобавок рассказала, что бывший супруг уже наладил личную жизнь и нашел любовь. В соцсетях поклонники пары разошлись во мнениях, многие с уверенностью заявили, что Семин просто не выдержал груз ответственности за ребенка. Практически все пользователи поддержали Бледанс.
Под одной из последних фотографий в Instagram актриса оставила комментарий, исходя из которой ясно, что Бледанс на данный момент переживает тяжелый период, но она готова идти "дальше с улыбкой по жизни".
Эвелина Бледанс, получившая известность благодаря участию в телесериале "Маски-шоу", и продюсер Александр Семин узаконили отношения в 2010 году, а через два года у них родился долгожданный сын Семен, малыш появился на свет с синдромом Дауна. Несмотря на заболевание, Семен активно снимается в рекламных роликах, у него есть личный аккаунт в Instagram, в котором более 270 тысяч фолловеров, страничку активно ведет отец ребенка — Александр Семин, а также сайт с советами и рекомендациями на тему воспитания детей с синдромом Дауна.
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