Актриса Эвелина Бледанс рассказала о расставании с мужем

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Информация о разрыве известной пары Бледанс и Семина появилась в СМИ после записи популярного шоу. В ходе программы актриса призналась, что их идеальной семьи больше не существует, якобы экс-супруги уже год живут раздельно и в настоящее время заняты улаживанием имущественных конфликтов.

Знаменитость вдобавок рассказала, что бывший супруг уже наладил личную жизнь и нашел любовь. В соцсетях поклонники пары разошлись во мнениях, многие с уверенностью заявили, что Семин просто не выдержал груз ответственности за ребенка. Практически все пользователи поддержали Бледанс.

Как же иногда бывает тяжело на душе… но, об этом узнают только Семочкины любимые шарики, в которых я оставлю все свои страхи и сомнения и пойду дальше с улыбкой по жизни. Или надо делиться своими переживаниями? Поплакать иногда и здесь тоже? Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 11 2017 в 5:30 PDT

Под одной из последних фотографий в Instagram актриса оставила комментарий, исходя из которой ясно, что Бледанс на данный момент переживает тяжелый период, но она готова идти "дальше с улыбкой по жизни".

Эвелина Бледанс, получившая известность благодаря участию в телесериале "Маски-шоу", и продюсер Александр Семин узаконили отношения в 2010 году, а через два года у них родился долгожданный сын Семен, малыш появился на свет с синдромом Дауна. Несмотря на заболевание, Семен активно снимается в рекламных роликах, у него есть личный аккаунт в Instagram, в котором более 270 тысяч фолловеров, страничку активно ведет отец ребенка — Александр Семин, а также сайт с советами и рекомендациями на тему воспитания детей с синдромом Дауна.