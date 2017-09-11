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В Барановичах продавцы одеял украли у своей клиентки постельное белье и еду из холодильника
12.09.2017 13:58 — Новости Общества | Tut.by
В Барановичах проводится проверка по факту кражи трех комплектов постельного белья и продуктов у 84-летней пенсионерки, сообщила TUT.BY официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.
Свою жертву воры встретили во дворе жилого дома на улице Тельмана. Две женщины, продающие пледы и одеяла, подошли к пенсионерке и предложили посмотреть их товар. Однако на улице показывать содержимое своих сумок они отказались и настояли пройти к ней в квартиру. Дома пожилая женщина купила у них два пледа по 40 рублей каждый.
После этого продавцы на глазах пенсионерки стали открывать шкафы в поисках ценностей. Однако забрали лишь три комплекта постельного белья и еду из холодильника.
«Пенсионерка в силу возраста боялась оказать им сопротивление», — рассказала Ольга Сакута.
Злоумышленницы скрылись. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается личность подозреваемых.
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