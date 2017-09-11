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Гомельчанка совершила в магазине кражу. Чтобы не составляли протокол, пыталась дать взятку

12.09.2017 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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54-летнюю гомельчанку задержали охранники одного из магазинов города. Уже в комнате охраны торгового центра женщина попыталась исправить ситуацию. В результате попала под уголовную статью.

Задержанная просила не составлять на нее протокол. Взамен предлагала сотруднику Департамента охраны имеющиеся у нее 25 рублей.

Тот от «вознаграждения» оказался, а вот дама стала фигурантом еще одного дела — уголовного, пишет «Вечерний Гомель».

 
 
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54-летнюю гомельчанку задержали охранники одного из магазинов города. Уже в комнате охраны торгового центра женщина попыталась исправить ситуацию. В результате...

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