Гомельчанка совершила в магазине кражу. Чтобы не составляли протокол, пыталась дать взятку

54-летнюю гомельчанку задержали охранники одного из магазинов города. Уже в комнате охраны торгового центра женщина попыталась исправить ситуацию. В результате попала под уголовную статью.

Задержанная просила не составлять на нее протокол. Взамен предлагала сотруднику Департамента охраны имеющиеся у нее 25 рублей.

Тот от «вознаграждения» оказался, а вот дама стала фигурантом еще одного дела — уголовного, пишет «Вечерний Гомель».