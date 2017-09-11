Бузова разделась для нового клипа

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Ведущая проекта "Дом-2", а с не давних пор и певица Ольга Бузова выпустила очередной клип – видео на песню "Хит-парад" опубликовали 10 сентября на канале звезды, в комментариях практически все посмотревшие сошлись во мнении, что голос Ольги слишком сильно обработан и девушке не стоит больше петь.

Однако в этот раз соцсети больше взбудоражили "голые" кадры с участием телеведущей – сцена, где Бузова лежит с обнаженной грудью в бриллиантах.

Клип Бузова лично презентовала на одном из популярных музыкальных каналов России, за сутки его посмотрели уже более миллиона раз, предыдущее видео певицы на песню "Мало половин" собрало 13 миллионов просмотров.

В репертуаре Бузовой уже одиннадцать полноценных треков, выход каждого из них сопровождается "хайпом" по поводу голоса, внешности и личной жизни звезды реалити-шоу. Бузова активно гастролирует по России, выступает на многих фестивалях, музыкальных премиях и корпоративах.

Олечка Бузова запела на английском, ребят, нам всем хана. — Не беси (@_public_life_) 12 сентября 2017 г.

На аккаунт Бузовой в Instagram подписано более 10,3 миллиона человек – это самая популярная страница в российском сегменте.

В конце 2016 года СМИ пестрили новостями о разводе Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова, тогда стало известно, что у полузащитника "Локомотива" завязались новые отношения – его избранницей стала молодая российская модель Анастасия Костенко. Разрыв отношений с футболистом стал отличной площадкой Бузовой для пиара.