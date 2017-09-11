Убегая от пограничников контрабандист залез на дерево. Его обнаружила собака

В районе деревни Дмисевичи Гродненского района водитель автомобиля УАЗ не выполнил требования пограничников об остановке и продолжал ехать в сторону границы с Литвой. Сотрудникам спецподразделения погранслужбы пришлось применить табельное оружие и средства принудительной остановки. Мужчина при задержании оказал сопротивление, сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета.





Автомобилем управлял 28-летний житель Гродно. В машине находились 38 пачек сигарет на сумму 114 тысяч рублей, которые были упакованы в полиэтиленовые мешки для дальнейшего перемещения через границу в Литву.

Вскоре пограничниками был обнаружен сообщник задержанного контрабандиста — 23-летний житель областного центра.

Он выбрал оригинальный способ спрятаться — залез на дерево, но был обнаружен служебной собакой. Как выяснилось, в пограничную зону молодой человек приехал на автомобиле Mersedes. О серьезности намерений «предприимчивых» гродненцев говорят обнаруженные в багажнике иномарки госномера на другое транспортное средство, а также сертификаты о прохождении техосмотра.









Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. В отношении задержанных граждан начат административный процесс.

Молодым людям грозит штраф или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до трех лет.