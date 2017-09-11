Процессинговый центр предупредил о проблемах с карточками 16 сентября

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Держатели банковских платежных карт в Беларуси могут столкнуться со сложностями в их обслуживании ночью и утром в субботу 16 сентября, сообщили Sputnik в ОАО "Банковский процессинговый центр".

"Для повышения качества оказываемых услуг 16 сентября в период с 02:00 до 07:00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра", – сказали в организации.

Там также сообщили, что в это время возможны перерывы в обслуживании карт банков, пользующихся услугами ОАО. Кроме того, держатели карт могут столкнуться с проблемами при расчетах в магазинах и на АЗС, а также при снятии наличности в банкоматах или оплате услуг в инфокиосках.

В центре принесли гражданам извинения за возможные неудобства.