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Десятилетняя девочка смогла поступить в технологический институт в Китае
12.09.2017 15:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Десятилетняя девочка-вундеркинд сумела поступить в Технологический институт, находящийся в городе Шанцю в китайской провинции Хэнань, сообщила газета "
© Sputnik/ Юлия Хвощ
На экзаменах Чжан Ивэнь набрала 353 балла, что позволило ей быть зачисленной на факультет информатики и электронной инженерии института.
По информации газеты, Ивэнь никогда не ходила школу – ее дома учили родители. Отец девочки надеется, что она в будущем получит докторскую степень.
Сообщается, что в институт Ивэнь пыталась поступить и ранее – год назад на вступительных испытаниях она набрала только 172 балла и не прошла в вуз по конкурсу.
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В институт Ивэнь пыталась поступить и ранее – год назад на вступительных испытаниях она набрала только 172 балла и не прошла в вуз по конкурсу.
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