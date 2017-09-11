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Десятилетняя девочка смогла поступить в технологический институт в Китае

12.09.2017 15:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 сен – Sputnik. Десятилетняя девочка-вундеркинд сумела поступить в Технологический институт, находящийся в городе Шанцю в китайской провинции Хэнань, сообщила газета "Жэньминь жибао".

Десятилетняя девочка смогла поступить в технологический институт в Китае
© Sputnik/ Юлия Хвощ
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На экзаменах Чжан Ивэнь набрала 353 балла, что позволило ей быть зачисленной на факультет информатики и электронной инженерии института.

По информации газеты, Ивэнь никогда не ходила школу – ее дома учили родители. Отец девочки надеется, что она в будущем получит докторскую степень.

Сообщается, что в институт Ивэнь пыталась поступить и ранее – год назад на вступительных испытаниях она набрала только 172 балла и не прошла в вуз по конкурсу.

 
Теги: Минск
 
 
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В институт Ивэнь пыталась поступить и ранее – год назад на вступительных испытаниях она набрала только 172 балла и не прошла в вуз по конкурсу.

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