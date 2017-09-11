Десятилетняя девочка смогла поступить в технологический институт в Китае

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Десятилетняя девочка-вундеркинд сумела поступить в Технологический институт, находящийся в городе Шанцю в китайской провинции Хэнань, сообщила газета " Жэньминь жибао ".

На экзаменах Чжан Ивэнь набрала 353 балла, что позволило ей быть зачисленной на факультет информатики и электронной инженерии института.

По информации газеты, Ивэнь никогда не ходила школу – ее дома учили родители. Отец девочки надеется, что она в будущем получит докторскую степень.

Сообщается, что в институт Ивэнь пыталась поступить и ранее – год назад на вступительных испытаниях она набрала только 172 балла и не прошла в вуз по конкурсу.