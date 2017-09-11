В субботу, 9 сентября, Инна Ермалович вместе с супругом выбралась в лес на «тихую охоту» и принесла домой богатый урожай грибов. Фотографиями «улова» жительница Столинского района поделилась на своей странице в социальной сети.



Фото: Инна Ермоленко/ok.ru

В комментариях под снимками Инна Ермалович пояснила, что за одну вылазку в лес она с супругом собрала пять пакетов, одно ведро и одну корзину грибов.



Фото: Инна Ермоленко/ok.ru



Фото: Инна Ермоленко/ok.ru