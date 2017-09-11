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Семейная пара из Столинского района за день собрала в лесу "ковер из грибов"
12.09.2017 15:55 — Новости Общества | Tut.by
В субботу, 9 сентября, Инна Ермалович вместе с супругом выбралась в лес на «тихую охоту» и принесла домой богатый урожай грибов. Фотографиями «улова» жительница Столинского района поделилась на
В комментариях под снимками Инна Ермалович пояснила, что за одну вылазку в лес она с супругом собрала пять пакетов, одно ведро и одну корзину грибов.
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За одну вылазку в лес супруги собрали пять пакетов, одно ведро и одну корзину грибов.
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