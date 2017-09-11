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22-летний парень ограбил ювелирный отдел в универмаге Смолевичей

12.09.2017 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала 22-летнего парня, которого подозревают в краже ювелирных украшений из универмага в Смолевичах. Оказалось, он проник туда почти «беспрепятственно», сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


26 июля из магазина исчезли больше сотни серебряных изделий на общую сумму более 7 тысяч рублей.

Оказалось, сначала вор по пожарной лестнице с тыльной стороны здания забрался на крышу, а там в небольшую надстройку. Из которой через пожарный люк — в помещение.

— С крыши в торговый зал преступник спустился, можно сказать, беспрепятственно. Запорные устройства, которыми были оборудованы двери и люк, вешались скорее для честного человека, чтобы просто обозначить, что дверь заперта, — рассказали в УВД.

От крупной кражи спасло то, что золотые украшения на ночь прятали в сейф. Потому преступнику пришлось довольствоваться только серебром.



Через какое-то время была полученная оперативная информация, что 22-летний местный житель ищет покупателя для партии украшений.

Покупатель нашелся на рынке Ждановичи в Минске: купил почти весь товар за 400 рублей. несколько украшений подозреваемый оставил себе.


После задержания фигурант сначала отрицал вину, но потом под тяжестью улик сознался и указал на покупателя. Удалось вернуть больше половины украденного серебра.

Известно, что фигурант недавно уже был судим за кражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Кража произошла еще в конце июля, исчезло больше сотни серебряных украшений.

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