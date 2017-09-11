Необычная скульптура на Октябрьской вызвала неоднозначную реакцию минчан. И ее уже сломали

На Октябрьской улице на тротуаре около ЦЭХа во время урбан-стрит фестиваля Vulica Brasil установили скульптуру, которая вызвала неоднозначные реакции у прохожих. И через пару недель ее уже успели сломать.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Автор скульптуры — 35-летний художник из Молодечно Bazinato. На закрытии фестиваля Vulica Brasil 2 сентября Базыль заканчивал работать над ней. Он назвал ее «Великое существо». На своей странице в Facebook автор работы дал следующее объяснение.

— Моя работа является представлением будущего, где понимание самого себя, технологий и окружающей природы приводит к появлению нового существа открытого познаниям. Я создаю симбиоз бактерии, человека и растения. Новую структуру, новое тело, новые функции. <…> Бактерии, человек и растения: совместное слияние открывает невероятные возможности для познания связей и процессов происходящих во Вселенной.



Так скульптура выглядела до того, как ее сломали. Фото: БелаПАН

В комментариях под постом знакомые и коллеги художника пишут: «Впечатляющее существо!» или «Приду завтра смотреть и трогать! Очень любопытно к нему прикоснуться». Другие высказывают в комментариях другие ассоциации: «Это просто человек-вагина». Третье относятся скептически и начинают серьезный художественный спор.

«Про это существо, наверное, не стоит говорить как о развитии человека. В данном случае это будет деградация. О человеке говорят как о высшем существе из-за наличия у него бессмертной души! А здесь где душа?», — пишут в комментариях.

Автор не расстраивается и замечает: «Душа везде и во всем».



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В интервью Белсату прохожие сказали, что эта работа у них ассоциируется с вульвой и памятником женским гениталиям. А недавно, как пишет « Наша Ніва », скульптуре сломали руки. Bazinato рассказал журналистам, что не отчаивается по этому поводу и планирует ее доработать. В этот раз он будет развивать тему вандализма и ампутации конечностей.

ОПРОС Что вам напоминает скульптура на Октябрьской? Симбиоз бактерии, человека и растения

Человека-вагину

Человека-копилку

Дерево с дуплом

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