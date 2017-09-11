Житель Вороновского района снимал с квадрокоптера свой дом в погранзоне, ему грозит штраф

В понедельник, 11 сентября, лидские пограничники в районе деревни Таврели заметили взлет и посадку летательного аппарата. Оказалось, что в небо квадрокоптер запускал местный житель, сообщается на сайте Госпогранкомитета.





33-летний молодой человек рассказал, что таким образом он снимал с высоты свой приусадебный участок. Согласно законодательству, надо уведомить пограничников о начале и окончании использования в пограничной зоне летательных аппаратов массой более одного килограмма. В пределах же пограничной полосы использование авиамоделей запрещено.

В ходе разбирательства также выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался по статье — «нарушение пограничного режима». Сейчас местному жителю грозит штраф в размере до 100 базовых величин.

Напомним, 17 апреля брестские пограничники обратили внимание на летательный аппарат недалеко от населенного пункта Домачево у границы с Польшей. Оказалось, это квадрокоптер местного жителя. Тогда с мужчиной провели профилактическую беседу.