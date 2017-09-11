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Житель Вороновского района снимал с квадрокоптера свой дом в погранзоне, ему грозит штраф
12.09.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by
В понедельник, 11 сентября, лидские пограничники в районе деревни Таврели заметили взлет и посадку летательного аппарата. Оказалось, что в небо квадрокоптер запускал местный житель,
33-летний молодой человек рассказал, что таким образом он снимал с высоты свой приусадебный участок. Согласно законодательству, надо уведомить пограничников о начале и окончании использования в пограничной зоне летательных аппаратов массой более одного килограмма. В пределах же пограничной полосы использование авиамоделей запрещено.
В ходе разбирательства также выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался по статье — «нарушение пограничного режима». Сейчас местному жителю грозит штраф в размере до 100 базовых величин.
Напомним, 17 апреля брестские пограничники обратили внимание на
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В понедельник, 11 сентября, лидские пограничники в районе приграничной деревни Таврели заметили взлет-посадку летательного аппарата. Оказалось, что в небо...
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