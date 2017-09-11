ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Вороновского района снимал с квадрокоптера свой дом в погранзоне, ему грозит штраф

12.09.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В понедельник, 11 сентября, лидские пограничники в районе деревни Таврели заметили взлет и посадку летательного аппарата. Оказалось, что в небо квадрокоптер запускал местный житель, сообщается на сайте Госпогранкомитета.


33-летний молодой человек рассказал, что таким образом он снимал с высоты свой приусадебный участок. Согласно законодательству, надо уведомить пограничников о начале и окончании использования в пограничной зоне летательных аппаратов массой более одного килограмма. В пределах же пограничной полосы использование авиамоделей запрещено.

В ходе разбирательства также выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался по статье — «нарушение пограничного режима». Сейчас местному жителю грозит штраф в размере до 100 базовых величин.

Напомним, 17 апреля брестские пограничники обратили внимание на летательный аппарат недалеко от населенного пункта Домачево у границы с Польшей. Оказалось, это квадрокоптер местного жителя. Тогда с мужчиной провели профилактическую беседу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 11 сентября, лидские пограничники в районе приграничной деревни Таврели заметили взлет-посадку летательного аппарата. Оказалось, что в небо...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Необычная скульптура на Октябрьской вызвала неоднозначную реакцию минчан. И ее уже сломали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика