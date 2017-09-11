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Вместо цветов учителям. Более 15 тысяч долларов школьники собрали на лечение ребенку

12.09.2017 17:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Школьники из 19 городов и поселков откликнулись на акцию фонда «Шанс». И вместо цветов к 1 сентября потратили деньги на благотворительность. Результаты поражают: за это время было собрано более 34 тысяч рублей (17 тысяч долларов в эквиваленте).


Фото взято с сайта: chance.by

Вместо букетов дети и подростки пришли на линейку со специальными флажками, самодельными открытками и сувенирами для педагогов. А деньги отдали на благотворительность. Идею подсмотрели в России.

— Мы и представить не могли, что интерес к акции будет настолько большим! Нам писали и звонили как родители школьников, так и учителя. Кроме школьников в акции приняли участие дошкольники, учащиеся колледжей и училищ, — рассказали в фонде «Шанс».

В итоге откликнулись 72 учреждения образования. А точнее 118 классов (это 2,6 тысячи школьников) из Барановичей, Бобруйска, Борисова, Боровлян, Витебска, Воложина, Гомеля, Гродно, Жодино, Колодищей, Лебедево, Кадино, Минска, Молодечно, Новополоцка, Речицы, Слуцка, Солигорска и Чисти.

— На благотворительный счет фонда за время проведения акции поступило более 34 000 рублей. Все пожертвования, поступившие в рамках акции «Дети вместо цветов», направлены на оплату лечения Ромы Куницкого, — сообщили в фонде.


После удаления опухоли в надпочечнике 6-летнему Роме Куницкому требуется иммунотерапия. Потому что нейробластома часто возвращается. Сейчас Рому ждут медики в Барселоне. Фото взято с сайта: help.blog.tut.by

«Классная была в шоке, в хорошем смысле этого слова»

Благотворители могут отслеживать свои пожертвования на сайте фонда. Что касается лечения Ромы Куницкого, то испанская клиника уже получила предоплату в размере 70% от суммы счета.

Все снимки детей с линеек размещены на официальных страничках «Шанса» в социальных сетях. Фонд также публикует несколько писем от школьников:

«С удовольствием разукрасили цветочки, которые не завянут, и подарили учительнице. Классная была в шоке, в хорошем смысле этого слова» (2 «Г» класс, гимназия № 3 г. Барановичи);

«Сегодня наши дети получили самый главный урок — урок доброты! Очень надеемся, что такие акции станут доброй традицией всех школ нашего города» (СШ № 14 г. Слуцка).












 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 64
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На акцию откликнулись 72 учреждения образования из разных уголков страны.

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