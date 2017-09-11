В Бресте активисты добиваются благоустройства прудов и закладки скверов в Ковалево

В микрорайоне Ковалево нет скверов и парков, а пруды и территория вокруг них нередко в антисанитарном состоянии, пишет «Брестская газета».



Фото: БСДП

Представители Белорусской социал-демократической партии (БСДП) и кампании «За наш город» в Бресте выступили с инициативой к празднованию тысячелетия города провести благоустройство прудов в Ковалево, а на окружающей их территории заложить скверы.

«В последние годы в Бресте прослеживается тенденция уменьшения зеленых насаждений к площади застройки. На наш взгляд, в городе наименьшее количество рекреационных зон в микрорайоне Ковалево, где полностью отсутствуют городские скверы и парки. Мы понимаем, что невозможно сделать все и сразу. Поэтому предлагаем провести благоустройство уже существующих небольших водных объектов (прудов), а на окружающей их территории заложить скверы с пешеходными дорожками, малыми архитектурными формами и детскими площадками», — комментирует инициативу заместитель председателя Брестской областной организации БСДП Валентин Лазаренков.

По мнению инициаторов, такими объектами благоустройства могут стать территории вокруг прудов по улице Ясеневой и в районе СШ № 25.

В настоящее время подготовлено обращение и начат сбор подписей. Предложение в течение месяца будет отправлено в местные органы власти.

В своем обращении активисты указывают, что в соответствии с Конституцией Беларуси каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов.

«Следует отметить, что в соответствии с генеральным планом развития г. Бреста на территории города еще в 2011 году планировалось проектирование и обустройство следующих ландшафтно-рекреационных объектов: сквер вдоль реконструируемой ул. Карьерной; сквер по ул. Ясеневой с благоустройством существующих прудов», — добавляет Лазаренков.

Активисты просят власти обратить внимание на то, что часто пруды и территория вокруг них часто находятся в антисанитарном состоянии. Кроме того, окружающая территория содержит элементы бетонных и железных конструкций, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

Помочь в сборе подписей или подписать обращение можно обратившись по тел. +37529−229−76−95, 22−06−03 или valentin_2@tut.by, а также в офисе областной организации БСДП.