В Витебске 12 сентября проводили в последний путь Родиона Басса — основателя и многолетнего руководителя фестиваля «Славянский базар в Витебске». Похоронили его на главной аллее городского кладбища Мазурино. Перед этим в зале областной филармонии состоялась гражданская панихида. Гроб с телом продюсера, режиссера и музыканта — а в первую очередь Родион Басс был творческим человеком, вынесли под громкие аплодисменты: так в артистической среде принято прощаться с ушедшими коллегами. Аплодисменты были такими же долгими и искренними, как и те, которыми публика награждает своих самых любимых артистов на фестивальных концертах в Летнем амфитеатре.





Родион Басс ушел из жизни 9 сентября, незадолго перед своим юбилеем — 29 ноября ему могло бы исполниться 65 лет.

У него было много званий, регалий, статусов и наград. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (с 2002 года), Почетный гражданин города Витебска, генеральный директор Центра культуры «Витебск» (возглавлял его 30 лет), вице-президент FIDOF. Но главная должность, по которой его знают во всем мире, — генеральный директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

«Славянским базаром» Родион Басс руководил 21 год — с 1992-го до апреля 2013-го. Тогда, по официальному сообщению витебских властей, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такой поступок руководство города объяснило болезнью Родиона Михайловича. Супруга Басса — Ольга Сальникова, работала его заместителем, она ушла из дирекции фестиваля вместе с мужем.





Некогда очень публичный человек, которого лично знали и первые лица в государстве, и многие звезды эстрады, в последние несколько лет Родион Михайлович вел уединенную жизнь в кругу семьи. Он боролся с сахарным диабетом: из-за осложнений, которые дала болезнь, появилась слепота, пришлось ампутировать сразу одну ногу, а позже — вторую. За больным ухаживали жена Ольга, мать, сын, дочь, другие близкие.



Зинаида Абрамовна, мать Родиона Басса

Первое время Родион Михайлович еще изредка появлялся на официальных городских торжествах (в частности, журналисты заметили его и подошли поприветствовать в июле 2015 года — на празднике, посвященном 100-летию свадьбы Марка Шагала и Беллы Розенфельд). Когда болезнь дала знать о себе еще больше, на публике он не появлялся.

Ни сам Родион Михайлович — ранее очень доступный для масс-медиа, ни его родные с прессой не общались, поэтому по городу ходили разные слухи о его судьбе. Но большинство тех, кто его знал, сходились к одному мнению: болезнь подкосила Басса именно после увольнения.

Гражданская панихида в филармонии началась в 10 часов утра и длилась на час дольше официально объявленного времени — до 13.30. Люди шли и шли практически нескончаемым потоком. Несли цветы и траурные венки.





В изголовье покойного, рядом с портретом, лежала красная лента Почетного гражданина Витебска. Это звание Родион Басс получил в 2011 году. В ногах находилась подушка с многочисленными наградами экс-директора «Славянского базара». Возле гроба менялись в почетном карауле военнослужащие 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады.

В 10.30 пришла большая делегация от Центра культуры «Витебск» и дирекции «Славянского базара» во главе с преемником Басса — Александром Сидоренко.

Ближе к концу церемонии прощания в зале появились представители власти. Среди них были министр культуры Беларуси Борис Светлов, депутат Палаты представителей Геннадий Грицкевич, председатель облсовета депутатов Владимир Терентьев, зампредседателя облисполкома Владимир Пенин, мэр Витебска Виктор Николайкин, а также другие представители областной и городской вертикали.



Министр культуры Беларуси Борис Светлов

Многих присутствующих удивило, что на траурной церемонии практически не было звезд эстрады. Среди тех, кто приехал проводить в последний путь основателя «Славянского базара», журналисты заметили Ядвигу Поплавскую, Петра Елфимова, представителей нашей страны на «Евровидении-2004» Александру и Константина, а также режиссера и продюсера из Москвы Сергея Петрова.



Петр Елфимов

Траурный митинг открыл министр культуры Беларуси Борис Светлов:

— Белорусская культура понесла огромную утрату. Родион Михайлович Басс покинул нас еще молодым, но он оставил нам замечательное наследие, которое ценят и будут ценить. Он навсегда войдет в историю как создатель международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Это величайшее детище Родиона Басса. Сегодня этот форум, как ни парадоксально это говорить, полон жизни, энергии, веселья. И несмотря на то, что Родион Михайлович отошел от дел, он был с нами на каждом фестивале. Это всенародно известный человек, которого будут помнить не только в Беларуси и России, но и за пределами Союзного государства.

Председатель горисполкома Виктор Николайкин сказал, что Родион Басс был патриотом Витебска. Мэр отметил необыкновенное трудолюбие экс-директора «Славянского базара»: «Как мог он работать — это надо было видеть!», а также его доброту: «За себя он никогда не просил, он просил только за других».

— Родион Михайлович — целая эпоха в культурной жизни города Витебска. И все, что он сделал, нам еще и еще раз придется переосмыслить и понять, — завершил свою речь мэр.



Ядвига Поплавская и Сергей Петров

Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская рассказала TUT.BY, что за десятилетия общения Родион Басс стал «своим, родным»:

— Для тех, кто работал с Родионом Михайловичем, — это невосполнимая утрата, ведь это был незаурядный человек. Бог ему дал такой потенциал, энергию, жизнелюбие, работоспособность! Он был необыкновенно легкий человек. И при этом так беззаветно служил своему делу, хотя ему было очень сложно. Он горел этим фестивалем. Вот и сгорел… Низкий поклон Родиону Михайловичу за сердечность, понимание, профессиональную поддержку. Мы с Сашей (Александром Тихановичем — Прим. TUT.BY) всегда старались не подвести его самого и его прекрасную команду. Моя семья будет всегда ему благодарна. Светлому человеку — светлая память. Я даже не могу говорить о нем в прошедшем времени. У Бога все живые.

— Вас не удивляло, что в последние 4 года про Родиона Михайловича старались не говорить? Что он ушел из культурной жизни страны?

— Пусть это будет на совести тех, кто обязан был уделить Родиону Михайловичу внимание, особенно в том состоянии, в котором он находился. Это уже чисто человеческие моменты. И звезду Басса на Площади звезд «Славянского базара» должны были заложить еще при его жизни. Ведь он символ фестиваля.





Писатель, журналист, главный редактор международного еврейского журнала «Мишпоха», руководитель международного пресс-центра «Славянского базара» Аркадий Шульман был знаком с Бассом давно:

— Жили по соседству, то дружили еще и наши родители. Работать вместе начали еще с Фестиваля польской песни, с 1988 года. Родион был человек очень неординарный, профессионал высочайшего класса. С ним было интересно: он ловил не только творческую мысль, но даже ее нюансы. Умел раскручивать идеи и всегда чувствовал те из них, которые будут иметь успех.

— Как вы оцениваете, есть ли разница между фестивалями «с Бассом» и теми пятью форумами, которые прошли с 2013 года без него?

— «Славянский базар» — это отлаженная машина. И в каждом новом фестивале есть что-то свое, свои нюансы. Фестиваль постоянно меняется, каждый год вносит свои коррективы. И тут уж дело вкуса — сравнивать, например, фестиваль 2012 года и 2017-го. Все очень субъективно.

Похоронили Родиона Басса рядом с экс-ректором Витебского госуниверситета Александром Солодковым, который погиб в автокатастрофе, и народным артистом СССР и БССР, Почетным гражданином Витебска Федором Шмаковым. Когда гроб опустили в могилу — зазвучал гимн Беларуси.























На кладбище Мазурино ехало много машин с желающими попрощаться с Родионом Бассом.



Часть наград Родиона Басса