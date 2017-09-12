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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 14 и 15 сентября из-за сильного ветра

13.09.2017 06:41 — Новости Общества | Tut.by  
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На 14 и 15 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В стране ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В четверг, 14 сентября и в пятницу, 15 сентября, во многих районах Беларуси, Минской области и Минске ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15−20 м/с.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 11−17 °С, днем — 15−20 °С.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).

Водителям рекомендуется отказаться от поездок.

 
Теги: Минск
 
 
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На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

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