В Пинске два преподавателя Белоруской сельскохозяйственной академии брали взятки продуктами

За взятки осуждены 57-летний и 63-летний преподаватели Белоруской государственной сельскохозяйственной академии.

Эти преподаватели в феврале неоднократно брали взятки продуктами за сдачу экзаменов и зачетов от студентов заочного отделения инженерного факультета пинского филиала академии, сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Екатерина Пакало.

Выявлено четыре таких факта на общую сумму 268 рублей 11 копеек.

28 июля суд Пинского района и города Пинска признал преподавателей виновными в принятии взятки повторно группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 430 УК). 57-летний приговорен к четырем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года. Также он лишен на три года права заниматься педагогической деятельностью. 63-летний получил три года лишения свободы с отсрочкой исполнение наказания на два года и с лишением на два года права заниматься педагогической деятельностью.

У обоих по решению суда конфисковано имущество.

При рассмотрении уголовного дела обвиняемые возместили сумму безосновательного обогащения.

57-летний преподаватель, не признавший своей вины, обжаловал приговор.

12 сентября судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила жалобу без удовлетворения и конкретизировала дополнительное наказание в виде лишения фигурантов уголовного дела права заниматься педагогической деятельностью, добавив в него — «связанной с приемом экзаменов и зачетов».

В остальной части приговор оставлен без изменения. Он вступил в законную силу.