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В Мозыре пенсионер отправился за грибами и пропал. Мужчину нашли спустя сутки
13.09.2017 06:58 — Новости Общества | Tut.by
68-летний пенсионер рано утром пошел в лес, расположенный недалеко от города. Жена стала бить тревогу поздно вечером — мужчина не вернулся, мобильный телефон был вне зоны доступа. Женщина обратилась в милицию, сообщает телеканал «
На следующее утро грибника нашли родственники. Оказалось, пожилой мужчина провалился в ров и не мог выбраться самостоятельно.
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68-летний пенсионер рано утром пошел в лес, расположенный недалеко от города.
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