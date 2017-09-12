ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мозыре пенсионер отправился за грибами и пропал. Мужчину нашли спустя сутки

13.09.2017 06:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

68-летний пенсионер рано утром пошел в лес, расположенный недалеко от города. Жена стала бить тревогу поздно вечером — мужчина не вернулся, мобильный телефон был вне зоны доступа. Женщина обратилась в милицию, сообщает телеканал «Мозырь».

На следующее утро грибника нашли родственники. Оказалось, пожилой мужчина провалился в ров и не мог выбраться самостоятельно.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
68-летний пенсионер рано утром пошел в лес, расположенный недалеко от города.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В центре Березы возвели арочный мост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика