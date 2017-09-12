В Мозыре пенсионер отправился за грибами и пропал. Мужчину нашли спустя сутки

68-летний пенсионер рано утром пошел в лес, расположенный недалеко от города. Жена стала бить тревогу поздно вечером — мужчина не вернулся, мобильный телефон был вне зоны доступа. Женщина обратилась в милицию, сообщает телеканал « Мозырь ».

На следующее утро грибника нашли родственники. Оказалось, пожилой мужчина провалился в ров и не мог выбраться самостоятельно.