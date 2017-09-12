В центре Березы возвели арочный мост

Монтажная бригада Брестской СПМК-132 «перебросила» арочник через русло реки Кречет, протекающей через Березу, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Это первый в райцентре мост такой конструкции, соединивший два берега водной артерии. Теперь жители города могут напрямую, минуя городской парк, пройти к новому Дворцу культуры.

Конструкции арочника весом 17 тонн, состоящего из двух частей, изготовили специалисты «Брестоблсельстроя». Сейчас строители березовской ПМК-3 благоустраивают прилегающую территорию и монтируют дубовый настил.