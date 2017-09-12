Доброе утро!

Вчера было +26 °C, сегодня — +14 °C. К переменчивой белорусской погоде мы приспосабливаемся, как можем — например, ежедневно долго думаем, как бы одеться по погоде .





ВАЖНОЕ

Apple показала три новых iPhone. Смотрите , о чем уже начало мечтать полмира.

Хорошая новость: в Беларуси продолжает снижаться число безработных — и вот сколько их сегодня . Что же касается работающих, смотрите, какие интересные цифры: мы тут посчитали, сколько специалисты из разных сфер зарабатывают за 5 минут. Айтишник из Минска, например, может за это время получить 1 рубль 67 копеек, а вот медсестра из Гродненской области… Впрочем, читайте сами .

Мы уже писали, что в августе в Беларуси зафиксировали дефляцию. А сейчас посмотрели, на какие продукты больше всего упали цены .

Стало известно, сколько денег Белагропромбанк и Беларусбанк выделят на адресное субсидирование строительства жилья — замену льготным кредитам. Сумма немалая , но разойдется быстро.

Помните Андрея Фомочкина, который прославился на весь мир после того, как прошел с российским флагом на параде открытия Паралимпиады-2016 в Рио? Его немножко продвинули по карьерной лестнице .





В Гомеле начали слушать дело о 170 тоннах протухшего на мясокомбинате мяса . Руководство при поддержке замминистра сельского хозяйства решило эту «мелочь» скрыть — и втихаря отправило гниль на Оршанский мясокомбинат как сырье для производства консервов. К счастью, продукцию вовремя изъяли сотрудники милиции и она не попала в продажу. Следим за процессом.

В крупных городах по всей России в массовом порядке эвакуировали торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. Город подумал, ученья идут (с) — но как оно на самом деле, никто не знает .

ПОПУЛЯРНОЕ

У нас — непростой текст: откровения жертв сексуальной эксплуатации за границей . Иногда в ожидании большого заработка соискательницы становятся заложницами непростых ситуаций. Топ стран, куда белоруски уезжают на работу, — Турция, ОАЭ, Китай, Италия, Россия. Остановитесь и прочтите — чтобы остановить беду.

Продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле. В этот раз побывали в невероятно интересном месте — «стране в стране». Вот здесь рассказываем , как живет по своим законам индейская резервация в США. Знаете, в чем секрет ее успеха? «До легализации азартных игр в Похоаке уровень безработицы достигал 85%. Сейчас он у нас не превышает 5%. Это как раз те, кто работать сами не хотят».





И еще одна новость из США: там выбрали королеву красоты. Вот здесь можно познакомиться с красавицей, которая хочет стать первой женщиной на посту губернатора штата Северная Дакота.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Если вы уверены, что собственное жилье «потянуть» может далеко не каждый — то вот он, шах и мат вашей теории! Парень из Мозыря построил в глухой деревне супербюджетный дом из соломы и глины и в перспективе рассчитывает найти единомышленников и основать «поселение хоббитов». Стоимость дома, кстати, — 1100 долларов. Не за метр — всего.





Наверное, пришла пора заканчивать обсуждение третьего Минского полумарафона , но есть еще у нас незавершенный гештальт. Так что обсудим с вами, что можно изменить в организации полумарафона, чтобы сделать его еще круче , и похвастаемся, как изменилась команда TUT.BY к этому событию . И на этом все, обещаем.

И напоследок — еще один интересный тест. На днях — помните? — вспоминали людей, которыми гордились в СССР . А теперь предлагаем вам проверить свои знания о жизни героев, которые родились на территории Беларуси . Давайте гордиться своими!

Все новости вторника, 12 сентября

Кстати. Если вам нужен бесплатный годовой «шенген» — рассказываем, как его получить , совместив полезное с приятным. Хорошего дня!

Ваша редакция