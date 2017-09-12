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Держали более 10 животных. Семью в Полоцке оштрафовали из-за антисанитарии в квартире

13.09.2017 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В прокуратуру Полоцкого района поступило коллективное обращение жильцов одного из домов на улице Дзержинского в райцентре. Они жаловались на семью, которая содержала в своей квартире более 10 домашних животных, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Беларуси.

Квартиру, где проживают пенсионерка и ее совершеннолетний сын, обследовали специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии, ЖКХ и других служб. Выяснилось, что из-за большего скопления животных жилье действительно находилось в антисанитарном состоянии. Кроме того, здесь отключили все коммунальные услуги

Каждого из жильцов квартиры оштрафовали на 5 базовых величин (115 рублей) за несоблюдение правил пользования помещениями (по ч. 1 ст. 21.16 КоАП).

Установлено, что местный ЖЭС-3 не контролировал соблюдение правил пользования жилыми помещениями. По этой причине семья вела антиобщественный образ жизни, нарушала права и интересы жильцов дома. К дисциплинарной ответственности привлекли инженера по работе с населением ЖЭС-3.

 
 
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К дисциплинарной ответственности привлекли и инженера по работе с населением ЖЭС-3.

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