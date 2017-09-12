﻿ Трамп стал дедушкой Люка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп стал дедушкой Люка

13.09.2017 08:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой, сообщает Sputnik.

"Лара Трамп и я рады сообщить о рождении Эрика Люка Трампа в 8:50 (15:50 по минскому времени) утра", — написал сын главы государства Эрик в своем Twitter.

Это первый ребенок в семье Эрика и Лары.

Трамп поспешил поздравить своего сына с отцовством. "Поздравляю Эрика и Лару с рождением сына Эрика Люка Трампа этим утром", — написал глава государства в Twitter.

Пользователи отреагировали на скупое поздравление новоиспеченного дедушки, отметив, что Трамп мог и душевнее поздравить своего сына.

Напомним, до этого момента у Трампа было восемь внуков: пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки. Всего у хозяина Белого дома пять детей. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото внука американского президента его сын Эрик опубликовал в социальной сети.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ученые закопали в болото 100 тысяч долларов и ищут еще 20 миллионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика