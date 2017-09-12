|
Трамп стал дедушкой Люка
13.09.2017 08:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой, сообщает Sputnik.
"Лара Трамп и я рады сообщить о рождении Эрика Люка Трампа в 8:50 (15:50 по минскому времени) утра", — написал сын главы государства Эрик в своем Twitter.
Это первый ребенок в семье Эрика и Лары.
Трамп поспешил поздравить своего сына с отцовством. "Поздравляю Эрика и Лару с рождением сына Эрика Люка Трампа этим утром", — написал глава государства в Twitter.
Пользователи отреагировали на скупое поздравление новоиспеченного дедушки, отметив, что Трамп мог и душевнее поздравить своего сына.
Напомним, до этого момента у Трампа было восемь внуков: пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки. Всего у хозяина Белого дома пять детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото внука американского президента его сын Эрик опубликовал в социальной сети.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии