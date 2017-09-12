Трамп стал дедушкой Люка

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой, сообщает Sputnik.

"Лара Трамп и я рады сообщить о рождении Эрика Люка Трампа в 8:50 (15:50 по минскому времени) утра", — написал сын главы государства Эрик в своем Twitter.

. @LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8 — Eric Trump (@EricTrump) 12 сентября 2017 г.

Это первый ребенок в семье Эрика и Лары.

Трамп поспешил поздравить своего сына с отцовством. "Поздравляю Эрика и Лару с рождением сына Эрика Люка Трампа этим утром", — написал глава государства в Twitter.

Congratulations to Eric & Lara on the birth of their son, Eric "Luke" Trump this morning! https://t.co/Aw0AV82XdE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 сентября 2017 г.

Пользователи отреагировали на скупое поздравление новоиспеченного дедушки, отметив, что Трамп мог и душевнее поздравить своего сына.

Напомним, до этого момента у Трампа было восемь внуков: пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки. Всего у хозяина Белого дома пять детей.