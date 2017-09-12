Городская среда: большой спорт стартует из школьного спортзала?

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Начало каждого учебного года знаменуется традиционным ажиотажем вокруг спортивных секций. Притчей во языцех стала минская спортшкола "Старт" (СДЮШОР "Старт" по плаванию №14) где в день продажи абонементов родители занимают очередь затемно.

Так ли все плохо со спортивными секциями в Минске?

Sputnik изучил вопрос с разных сторон. И оказалось, что количество спортивных секций для школьников — вопрос спорный. Родители настаивают, что их не хватает, а специалисты от образования и спорта убеждают в обратном.

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Остановились на старте

Новый учебный год у минчанки Светланы начался с разочарования: отдать ребенка в спортивную секцию — так, чтобы возить недалеко и это не напоминало "камеру хранения со спортивными снарядами", — ей не удалось.

И дело не в том, что кружков не хватает. Подходящих нет, отмечает собеседница.

"Какие секции чаще можно встретить в школе? По футболу, волейболу и баскетболу. А как быть, если хочется заниматься чем-то другим? Сыну очень нравится плавать, и вроде получается у него неплохо, но любой бассейн — это ехать в другой район. К сожалению, в Сухарево с этим совсем никак. А ведь район большой и все семьи молодые, с маленькими детьми. Если нет бабушек-дедушек, готовых на детскую секцию жертвовать полдня, то для нас это невозможно", — задается вопросом минчанка.

Конечно, в этой ситуации можно посоветовать родителям записать ребенка в центр дополнительного образования или физкультурно-спортивный центр детей и молодежи — они есть в каждом районе. Но учитывая масштабы Фрунзенского района, на дорогу из того же Сухарево им все равно придется тратить немало времени.



© Sputnik/ Дмитрий Дмитриев Побегать-попрыгать в спортивном зале тоже хорошо - но хотелось бы, чтобы при этом ребенок чему-то учился

"У тех, кто живет в центре города, такой проблемы нет: рядом спортивные школы и центры. Спальные районы такой инфраструктурой похвастаться не могут. Пришлось идти на таэквандо в ближайшую школу — там частный клуб зал арендует. И не потому, что оно нам очень нравится. Но хоть какой-то спорт ребенку нужен. Так и остальные — либо чем попало поблизости, либо через весь город на хоккей, когда есть бабушки-дедушки", — говорит Светлана.

Проблему называют типичной жители спальных районов Минска.

Справедливости ради стоит отметить, что не во всех школах скудный выбор спортивных секций. Например, в школе №199 на бесплатной основе, кроме футбола, преподают греко-римскую борьбу и восточные единоборства, проходят общеразвивающие занятия "Защитник Отечества". В некоторых школах ситуация действительно похуже. Так, в 212-ой предлагается "стандартный набор" из футбола, волейбола, баскетбола и гандбола. В школе №6 для девочек из начальных классов вообще нет ни одной спортивной секций.

Секция по требованию

Занятия с ребятами после уроков проводят не только учителя физкультуры, поясняют в управлении спорта и туризма Мингорисполкома. Почти в каждом учреждении открыт филиал детско-юношеской школы.

"В спальных районах филиалы детско-юношеских школ представлены на базе общеобразовательных школ. Конечно, не всегда представлен тот или иной вид спорта, поскольку не во всех школах это можно организовать", — поясняет Sputnik первый заместитель начальника управления Андрей Патеев.

В городе работает 66 детско-юношеских школ и центров олимпийского резерва, в которых заняты около 23 тысяч школьников в возрасте от 5 до 17 лет, уточняет собеседник.

Конкретных нормативов — сколько секций должно быть в конкретной школе, не существует. Они открываются по мере надобности, с учетом возможностей спортивного зала.

"В первую очередь мы работаем под учебный процесс. Если у нас два человека хотят заниматься одним видом спорта, то, естественно, под них никто открывать не будет. Для этого есть центры физкультуры и спорта и учреждения дополнительного образования в каждом районе", — говорит главный специалист отдела воспитательной и идеологической работы комитета Ольга Кравченко.

Специалист обращает внимание, что для удобства введена система предварительной электронной записи в секции физкультурно-спортивных центров детей. По запросам горожан в центрах уже открыты 21 секция разных направлений, среди которых кикбоксинг, ушу, стрельба из лука.

Вместе с тем родители могут высказать свои предпочтения по секциям в школе. Это можно сделать на том же родительском собрании. Однако, замечает Ольга Кравченко, они должны учитывать, что если их интересует редкий вид спорта, то тренера еще нужно заинтересовать, чтобы он пришел в учебное заведение. Кроме того, занятия у него будут, скорее всего, платными.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Центр дополнительного образования детей и молодежи "Эврика"

В Шабанах недобр борцов и боксеров

Организуют занятия в школах и центры допобразования. По информации комитета по образованию, в безвозмездное пользование предоставлено 213 объектов в учреждениях образования. Это и спортзалы, и бассейны. Тренера здесь работают по 35 видам спорта.

Директор центра дополнительного образования детей и молодежи "Эврика" Светлана Шмагоревская сообщила Sputnik, что их спортивные секции работают в 36-ти школах Минска.

И спрос на них достаточно высокий. Запись в группы продолжается, добавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра Виктория Гринкевич.

А вот в физкультурно-спортивном центре детей и молодежи Октябрьского района в группах по боксу и греко-римской борьбе в этом году наблюдается недобор. Педагогам приходится развешивать по городу рекламные объявления.



© Sputnik / Виктор Толочко Городская среда: насколько безопасна для ребенка дорога к школе

"Сейчас все Шабаны заклеены ими, и почти нет звонков. Видимо, услуга неактуальна", — отмечают собеседники.

В этом году нет ажиотажа и в бассейнах — в том же "Старте" сообщили, что родители уже не занимают очередь по ночам. При максимальной заполняемости дорожек в 40 человек в сентябре в разные дни записались по 25-30 пловцов. Среда и суббота — самые невостребованные дни у посетителей.

"Истерия связана не с отсутствием секций в спальных районах, а с тем, что родители любят нашу школу в связи с высоким уровнем подготовки. Ведь здесь в свое время занимались известные спортсмены", — пояснили в СДЮШОР "Старт" по плаванию №14.

В "Старте" также добавляют, что школы часто строятся с удобствами. Свои бассейны есть в учреждениях №41, 56, 59 и других. Возможно, и по этой причине надобность записываться в СДЮШОР пропадает.

Искать себе место

В городе есть частные спортивные учреждения, которые не против работать вдали от центра города. В частности, у одного клуба по художественной гимнастике все 38 отделений открыты только в спальных районах.

В октябрьском физкультурно-спортивном центре отмечают, что желающих заниматься с детьми было бы больше, если бы решался вопрос с помещениями.

"Новые помещения не строятся. Помещений очень мало, чтобы пришли люди и сделали что-то", — рассказывают специалисты.

Частные и государственные учреждения зачастую обращаются в общеобразовательные школы. Но бывает, что те не могут предоставить необходимые условия — отсюда и скудный список секций.

Между тем, отмечают собеседники, для родителей, которые заинтересованы в спортивном развитии своего ребенка, такая ситуация не станет преградой. Мамы и папы, желающие вырастить чемпиона, готовы возить его хоть через весь город, убеждены в центре.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Директор средней школы № 81 Инна Довнар

Директор средней школы №81 Инна Довнар рассказывает: до начала учебного года проводилось родительское собрание, на котором родители мамы и папы школьников могли высказать и предложения по спортивным секциям. Инна Васильевна причисляет: в школе организовали свои кружки гандбольный клуб "СКА-Минск", клуб по хоккею на траве "Минск", физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Фрунзенского района. Открыты секции по рукопашному бою и шахматам от центра "Эврика".

К началу учебного года в спортзале сделали хороший косметический ремонт. В достатке спортинвентаря. Кроме того, в учреждении организован небольшой тренажерный зал.

Инна Васильевна признается, что даже не думала, что у родителей могут быть претензии к спортивным секциям. С такими обращениями к ней не приходили. Впрочем, школа №81 расположена в относительно старом районе Минска, где еще сохранилась кружково-спортивная инфраструктура советских времен.

По словам директора, школа старается идти навстречу родителям.

"В нашем учреждении, например, практикуется совместное времяпрепровождение, когда учителя, родители и школьники вместе играют в волейбол и футбол. Это у нас очень приветствуется", — резюмирует директор школы.