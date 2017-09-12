Найденные в Гродно части немецкой техники будут переданы в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». В Гродно несколько дней работала поисковая группа комплекса.





Специалисты проверяли легенду о том, что в центре города под землей может быть закопан немецкий танк. Историю об этом одному из горожан рассказал его дед. Якобы в 1945 году в воронку во дворе жилого дома в районе нынешней улицы Волковича была сброшена бронированная немецкая гусеничная машина. На этом месте сейчас возводится коттедж для детского дома семейного типа, ведутся земляные работы. Строители первыми обнаружили находки.









«Рабочие нашли под землей части гусениц немецкой техники. Мы также при раскопках обнаружили гусеницы, другие части ходовой, возможно, от немецкого гусеничного тягача. Более точно можно будет сказать лишь после исследования находок», — отметил директор по развитию и продвижению комплекса «Линия Сталина» Михаил Метла.

Специалисты проверили территорию стройплощадки, нашли несколько артефактов разных времен, однако бронированной машины целиком, как говорилось в легенде, среди них не было. Некоторые находки переданы в музей одной из гродненских школ, части техники будут использованы реставраторами «Линии Сталина» в работе.

«Для нас ценен любой артефакт, любая вещь того периода. Кто знает, возможно, и гродненские находки станут в будущем частью очередной воссозданной машины из прошлого», — сказал Михаил Метла.

В подобные поисковые командировки сотрудники комплекса выезжают постоянно: сообщения об обнаружении техники или ее частей времен войны поступают нередко. Однако чаще всего они оказываются просто легендами.

Кстати, в 2013 году в Гродно при строительных работах в микрорайоне Зарица на частном участке обнаружен корпус советского бронетранспортера.