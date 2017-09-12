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Бывшую главного бухгалтера могилевского "Жилкомхоза" признали виновной в коррупции
13.09.2017 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Суд Могилевского района 12 сентября признал виновной бывшего главного бухгалтера могилевского УКП «Жилкомхоз» Татьяну Свирко в получении взяток в крупном размере. Обвиняемая будет обжаловать приговор. Она полностью отрицает свою вину.
Согласно обвинению, с начала 2012 года по февраль 2016-го главный бухгалтер путем вымогательства неоднократно
По утверждению Свирко, она не вымогала деньги и не использовала их в личных целях. Собираемые средства, по ее словам, направлялись на различные представительские расходы и покупку для бухгалтерского отдела чая, кофе и кондитерских изделий. Представитель гособвинения просила суд приговорить обвиняемую к трем годам заключения. Защита настаивала на переквалификации обвинения.
12 сентября Татьяна Свирко выступила в суде с последним словом. В нем она, как и прежде, отказывалась признавать вину во взяточничестве. По ее словам, поскольку в бюджете организации не были предусмотрены представительские расходы, она собирала деньги с подчиненных, но ничего себе не брала и подчиненным ничего не обещала.
— Были нужны средства на представительские расходы. Прошу меня жестоко не наказывать, я готова возместить нанесенный ущерб, — сказала подсудимая.
Судья Александр Холодцов согласился с мнением обвинения и приговорил Свирко к 3 годам заключения в колонии общего режима. У нее конфискуется имущество, на 5 лет она лишена права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Женщина была взята под стражу в зале суда.
— Буду обжаловать. Никто не подтвердил, что я брала взятки, — заявила БелаПАН Свирко.
29 августа суд отклонил требование прокуратуры к Свирко о возмещении ущерба «Жилкомхозу» из-за штрафа по причине несвоевременной уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения. В свою очередь бывший руководитель могилевского «Жилкомхоза» Владимир Агеев, а также работница бухгалтерии Татьяна Горященко и назначенный в 2016 году директором «Жилкомхоза» Владимир Мелех признаны виновными по этому делу. С Агеева в пользу предприятия
В мае стало известно о расследовании Следственным комитетом дела бывшего директора «Жилкомхоза» Владимира Агеева, который
По утверждению начальника областного управления по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрия Щедракова, бывший директор могилевского «Жилкомхоза» с 2012 по 2015 год находился в сговоре с устойчивой преступной группой, нанесшей ущерб более чем на 20 млрд неденоминированных рублей.
— Предпринятые усилия позволили сорвать планы организаторов, намеревавшихся втянуть в преступную схему еще больше должностных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — заявил Щедраков.
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Татьяна Свирко вину не признала. Сказала, что собирала деньги с сотрудников, так как организация не выделяла средства на представительские расходы.
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