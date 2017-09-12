Суд Могилевского района 12 сентября признал виновной бывшего главного бухгалтера могилевского УКП «Жилкомхоз» Татьяну Свирко в получении взяток в крупном размере. Обвиняемая будет обжаловать приговор. Она полностью отрицает свою вину.



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Согласно обвинению, с начала 2012 года по февраль 2016-го главный бухгалтер путем вымогательства неоднократно получала деньги от подчиненных — от 300 тыс. до 2,5 млн неденоминированных рублей, что в общей сложности составило 59 млн 935 тыс. неденоминированных рублей.

По утверждению Свирко, она не вымогала деньги и не использовала их в личных целях. Собираемые средства, по ее словам, направлялись на различные представительские расходы и покупку для бухгалтерского отдела чая, кофе и кондитерских изделий. Представитель гособвинения просила суд приговорить обвиняемую к трем годам заключения. Защита настаивала на переквалификации обвинения.

12 сентября Татьяна Свирко выступила в суде с последним словом. В нем она, как и прежде, отказывалась признавать вину во взяточничестве. По ее словам, поскольку в бюджете организации не были предусмотрены представительские расходы, она собирала деньги с подчиненных, но ничего себе не брала и подчиненным ничего не обещала.

— Были нужны средства на представительские расходы. Прошу меня жестоко не наказывать, я готова возместить нанесенный ущерб, — сказала подсудимая.

Судья Александр Холодцов согласился с мнением обвинения и приговорил Свирко к 3 годам заключения в колонии общего режима. У нее конфискуется имущество, на 5 лет она лишена права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Женщина была взята под стражу в зале суда.

— Буду обжаловать. Никто не подтвердил, что я брала взятки, — заявила БелаПАН Свирко.

29 августа суд отклонил требование прокуратуры к Свирко о возмещении ущерба «Жилкомхозу» из-за штрафа по причине несвоевременной уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения. В свою очередь бывший руководитель могилевского «Жилкомхоза» Владимир Агеев, а также работница бухгалтерии Татьяна Горященко и назначенный в 2016 году директором «Жилкомхоза» Владимир Мелех признаны виновными по этому делу. С Агеева в пользу предприятия взыскано 9 тыс. рублей , с Мелеха — 1,5 тыс., с Горященко — 800.

В мае стало известно о расследовании Следственным комитетом дела бывшего директора «Жилкомхоза» Владимира Агеева, который обвинен в превышении служебных полномочий . До прихода на должность Агеев занимал пост заместителя начальника УВД Могилевского облисполкома.

По утверждению начальника областного управления по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрия Щедракова, бывший директор могилевского «Жилкомхоза» с 2012 по 2015 год находился в сговоре с устойчивой преступной группой, нанесшей ущерб более чем на 20 млрд неденоминированных рублей.

— Предпринятые усилия позволили сорвать планы организаторов, намеревавшихся втянуть в преступную схему еще больше должностных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — заявил Щедраков.