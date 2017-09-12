Ученик 6 класса минской школы фотографировал в школе обеды, приносил домой, а мама готовила те же блюда, но из магазинных продуктов. Затем сравнивала, сколько потратила денег семья, а сколько — комбинат школьного питания. После этого отец школьника обратился с заявлением в комбинат с просьбой уменьшить плату за питание.



Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы с женой пришли к выводу, стоимость питания в школе несколько дороговата и ее можно смело снижать на 30%. Наша семья тоже ходит по магазинам, делает покупки. Сейчас на акциях реально можно купить продукты по хорошим ценам, — рассказывает TUT.BY Виктор, отец ученика 6 класса одной из школ во Фрунзенском районе Минска.

По мнению родителей мальчика, стоимость школьного обеда, который сейчас в день обходится в 2 рубля 70 копеек, сильно завышена. Вопрос экономии в семье стал только в этом году, когда младшая дочка пошла в детский сад.

— В прошлом году было полегче, сейчас тяжело. Работа стала менее оплачиваемой, начал разбираться, где можно сэкономить, — объясняет минчанин Виктор. — Для нас даже 5 сэкономленных рублей имеют значение. Например, сейчас в школе попросили сдать такую же сумму на благотворительность, но у нас таких лишних денег нет.

Родители попросили сына сфотографировать обеды в школе. Затем Татьяна достала весы, взвесила продукты, приготовила точно такой же обед, на глаз определили: совпадает он по граммам с тем, что запечатлен у сына на телефоне или нет. Когда картинки визуально были одинаковыми, женщина принялась считать. Каждую позицию разложила по копейкам.

Например, в школе за порцию макарон с мясом и чай с лимоном нужно заплатить 2,7 рублей, а по подсчетам Татьяны — 1,2 рубля. Вот как она расписала стоимость: макароны (200 гр.) — 0,2 рубля, мясо (100 гр.) — 0,7 рублей, лимон (25 гр.) — 0,125 рубля, остальное — 0,2 рубля. Второй комплекс, каша пшенная с куриным шашлыком, Татьяне обошелся в 2 рубля, а макароны с котлетой и кисель в 1 рубль 40 копеек.



Школьные обеды сына Татьяна не только приготовила дома, но и разложила их стоимость по копейкам. Фото: предоставлено читателем

— Я не претендую на истину, возможно, где-то в расчетах есть неточности, но когда муж попросил у комбината школьного питания предоставить полное меню, расписанное по граммам, ему ничего не ответили, — комментирует TUT.BY Татьяна. — Стоимость моих обедов рассчитана, исходя из продуктов, купленных в магазинах. Комбинату же продукты поставляют оптом, по более низкой цене. Даже, если они в окончательную стоимость закладывают подвоз, работу сотрудников, все равно есть возможность сделать обед дешевле. Например, в детском саду нашей дочки пятиразовое питание в день обходится в 3,23 копейки, при том, что в меню присутствует 80 грамм говядины. Так почему у школьников оно такое дорогое? Детям не дают сезонных овощей, 2 из 3 обедов, которые сфотографировал сын, состоят из макарон.

Виктор официально обратился к Комбинат школьного питания Фрунзенского района Минска.

— Ориентировочная сумма в 2,7 рублей для комплексов 5−11 классов доведена до УП «КШП Фрунзенского района» Главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома. В данный момент совместно с Главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома разработано меню с учетом натуральных норм и действующих санитарных норм и правил на сумму в 2,5 рубля, — сказано в ответе Комбината школьного питания Фрунзенского района.

Недавно в школе Виктору передали договор о заключении услуг с КШП, в документе указана цена обеда в 2,5 рубля. Однако есть нюанс — стоимость питания могут поднять в любое время. Мужчина внес разногласия в протокол и передал администрации школы.

— Стоимость обеда складывается из покупной стоимости товара, то есть, по которой комбинат школьного питания купил у производителя, затем к этой цене добавляется торговая надбавка, наценка общественного питания и налог на добавленную стоимость. Вот из этого складывается 2,5 рубля, — комментируют TUT.BY специалисты Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. — Причем торговая надбавка и наценка у нас прописаны законодательно. И размер этой торговой наценки и надбавки установлен из фактически сложившихся затрат по предприятию, чтобы мы могли покрыть расходы по транспортировке, по хранению продукции, по выплате заработной плате тем же поварам, кухонным рабочим, а также амортизации оборудования.

В управлении отметили, что меню для школьников составляется по требованию санстанции и оно «довольно разнообразное».