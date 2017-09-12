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Российские самолеты и вертолеты прибыли на военные аэродромы Беларуси для участия в "Западе-2017"

13.09.2017 09:46 — Новости Общества | БелТА  
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для участия в совместном стратегическом учении "Запад-2017" на военные аэродромы Беларуси прибыли российские самолеты и вертолеты. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что "на военные аэродромы перебазированы самолеты и вертолеты авиации Западного военного округа Вооруженных сил России". Российских военных летчиков тепло и сердечно приветствовали на белорусской земле. После прибытия они приступили к подготовке к учению.

"Запад-2017" пройдет 14-20 сентября на территории Беларуси и трех полигонах России (Лужский, Струги Красные и Правдинский). Как сообщалось, численность личного состава, участвующего в учении составляет около 12,7 тыс. военнослужащих. При этом в Беларуси будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - немногим более 7 тыс., России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков. Также будет использовано до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для участия в совместном стратегическом учении "Запад-2017" на военные аэродромы Беларуси прибыли российские самолеты и вертолеты....

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